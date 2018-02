KĽDR chce zjednotiť polostrov pod svojím režimom, varuje americký admirál Harris

WASHINGTON 14. februára (WebNoviny.sk) – Hlavným záujmom severokórejského vodcu Kima Čong-una nie je udržať sa pri moci, ale zjednotiť Kórejský polostrov.

Hlavná hnacia sila

A hoci myšlienka samotného zjednotenia znie pekne, horšie je už to, že Kim ho chce zjednotiť pod svojím diktátorským režimom. Pred výborom pre ozbrojené sily Snemovne reprezentantov amerického Kongresu to v stredu povedal americký admirál Harry Harris, ktorý od mája 2015 velí americkým jednotkám v Tichomorí a mal by sa stať novým americkým veľvyslancom v Austrálii.

Harris je presvedčený, že hoci medzinárodné spoločenstvo považuje za hlavnú hnaciu silu severokórejského jadrového programu snahu tamojšieho režimu udržať sa pri moci, Kimovi ide o viac.

Skutočná povaha režimu

„Myslím si, že ak vnímame severokórejské jadrové ambície výlučne ako spôsob, ako sa chce (Kim Čong-un – pozn. SITA) udržať pri moci, vnímame iba časť problému. Myslím si, že mu ide o znovuzjednotenie (Kórejského polostrova – pozn. SITA) pod jednotným komunistickým systémom,“ vyhlásil Harris pred kongresmanmi.

Snaha o zblíženie medzi Severnou a Južnou Kóreou, ktorá sa prejavuje aj ústretovými krokmi počas zimných olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu, je síce podľa Harrisa sympatická, na druhej strane si však podľa neho treba dať pozor, aby sme nehodnotili Severnú Kóreu podľa úsmevov členov jej delegácie na olympiáde, ale podľa skutočnej povahy jej režimu, ktorá sa vonkoncom nezmenila.