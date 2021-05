KĽDR varovala obyvateľov pred dlhým bojom s koronavírusom, štátny denník spochybnil vakcíny

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) varovala obyvateľov, aby sa pripravili na dlhodobý boj proti koronavírusu. Tvrdí, že narastajúce ohniská nákazy a zmätky vo vakcinačných kampaniach v iných štátoch dokazujú, že vakcíny nepredstavujú riešenie na ochorenie COVID-19.

Vakcíny do KĽDR zatiaľ neprišli

V štátnom denníku Rodong Sinmun sa vynorili otázky, kedy a ako by mohli do KĽDR prísť vakcíny proti koronavírusu. Organizácia Spojených národov (OSN) ešte vo februári uviedla, že Severokórejčania by sa mohli dočkať zásielky 1,9 milióna dávok v úvodnej polovici tohto roka. Zatiaľ však neprišli.

Iniciatíva COVAX odvtedy upozornila na globálny nedostatok očkovacích látok, keďže indický Sérový inštitút, ktorý má licenciu na výrobu vakcín AstraZeneca, sa vzhľadom na alarmujúcu situáciu v Indii snaží uspokojiť domáci dopyt.

Denník si rypol do Indie

Spomenuté periodikum si ryplo do Indie, keď napísalo, že „národ, ktorý vyvážal vakcíny, ktoré vyrobil, a považoval zlý vírus za prekonaný, teraz zažíva prudký nárast“. Severokórejské noviny tiež uviedli, že prípady iných krajín poskytujú „ďalší dôkaz, že vakcíny nie sú univerzálne riešenie“.

Severokórejčania v doterajšom priebehu pandémie koronavírusu ešte nepotvrdili žiadny prípad ochorenia COVID-19. Mnohí pozorovatelia však toto tvrdenie spochybňujú.