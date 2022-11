Kličko: Putinovou snahou je, aby sme všetci zomreli, zamrzli a utiekli z našej krajiny

Obyvatelia ukrajinskej metropoly Kyjev by mali byť pripravení opustiť mesto, ak nastane úplný výpadok elektriny. Ako informuje spravodajský web BBC, povedal to kyjevský starosta Vitalij Kličko.

Útok na energetickú infraštruktúru

Rusko sa počas ostatného mesiaca zameralo na útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, čo spôsobilo nedostatok elektriny a postupné výpadky v celej krajine. Zasiahnutých bolo asi 40 % infraštruktúry.

Kličko v ukrajinskej televízii označil ruské zameriavanie sa na infraštruktúru ako „terorizmus“ a „genocídu“.

„Putin nepotrebuje nás, Ukrajincov. Potrebuje územie, potrebuje Ukrajinu bez nás. Preto všetko, čo sa teraz deje, je genocída. Jeho snahou je, aby sme zomreli, zamrzli alebo nás prinútili utiecť z našej krajiny, aby ju mohol mať on,“ povedal niekdajší boxer v ťažkej váhe.

Urobia „všetko“

Ďalší predstaviteľ hlavného mesta varoval, že v prípade úplného výpadku elektriny prestanú fungovať aj dodávky vody a kanalizácia.

V zime je v Kyjeve priemerná teplota pod bodom mrazu a v noci ešte viac klesá. Kličko povedal, že úrady robia „všetko“, aby zabezpečili elektrinu a tečúcu vodu. Ľudí však varoval, aby boli pripravení na rôzne scenáre. Podľa Klička by v prípade najhoršieho mali ísť k priateľom a príbuzným, ktorí žijú na predmestiach a stále majú vodu a elektrinu.

Nemusí to stačiť

Starosta Kyjeva dodal, že úrady robia zásoby paliva, potravín a vody, pričom zdôraznil, že obyvatelia by mali robiť to isté. V Kyjeve plánujú zriadiť asi tisíc vykurovaných úkrytov, ale Kličko poznamenal, že to pre mesto s tromi miliónmi obyvateľov nemusí stačiť.