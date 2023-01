Nemecko čelí žalobe za neplnenie klimatických cieľov, rozpory medzi členmi koaličnej vlády brzdia snahy

Prominentná environmentálna skupina v utorok oznámila, že žaluje nemeckú vládu za to, že nespĺňa svoje vlastné klimatické ciele. Organizácia Priatelia Zeme Nemecko (BUND) vo svojej žalobe na správnom súde pre Berlín-Brandenbursko uviedla, že vláda by mala byť povinná predložiť núdzový program pre sektor dopravy a stavebníctva.

Zníženie emisií skleníkových plynov

Oba sektory zaostávajú za právne záväznými cieľmi na zníženie emisií skleníkových plynov.

BUND, ktorá má viac ako 450-tisíc členov, tvrdí, že Nemecku dochádza čas na to, aby do roku 2030 dosiahla svoje národné klimatické ciele a nulové emisie do roku 2045. Think tank Agora Energiewende tento mesiac zverejnil správu, v ktorej dospel k záveru, že nemecké emisie skleníkových plynov boli minulý rok pravdepodobne vyššie ako cieľ stanovený na rok 2020.

Vláda zostavila ambiciózny program

Nemecká vláda zostavila ambiciózny program, ktorý má rozšíriť používanie obnoviteľných zdrojov energie v nadchádzajúcich rokoch.

Rozpory medzi dvoma členmi koaličnej vlády, ekologickými Zelenými a libertariánskou Slobodnou demokratickou stranou, však zabrzdili snahy o drastické zníženie spotreby fosílnych palív v sektore dopravy.