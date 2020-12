Klimatická stratégia Únie by nemala nahrávať jadrovej energetike, myslí si rakúsky kancelár Kurz

Európska únia by pri určovaní svojich klimatických cieľov nemala nahrávať jadrovej energetike. Vyhlásil to v stredu rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Klimatická stratégia do roku 2030 je jednou z tém dvojdňového summitu EÚ, ktorý sa začína v stredu vo Viedni.

„Boj proti klimatickej zmene nemá viesť k posilneniu atómového priemyslu,“ povedal Kurz v rakúskom parlamente.

Návrh Európskej komisie znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov najmenej o 55 percent z úrovne roka 1990 v súčasnosti podporuje všetkých 27 členských štátov únie.

Kurz však vyjadril obavy, že v procese implementácie môžu nastať chybné rozhodnutia, ktoré povedú napríklad k rozšírenému využívaniu jadrovej energie. Striktní odporcovia nukleárnej energie vrátane Rakúska sú však v rámci EÚ „jednoznačne v menšine“, pripustil kancelár.