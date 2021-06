Klimatológ: Takmer každý rok sa na Slovensku vyskytne najmenej jedno tornádo

Tornáda si síce našinec spája skôr s katastrofickými filmami alebo so správami zo Spojených štátov amerických, no aktuálne tragické udalosti na južnej Morave ukázali, že nám nie sú také vzdialené.

Webnoviny.sk preto oslovili klimatológa Pavela Matejoviča, ktorý v rozhovore vysvetlil, ako vznikajú, či sa musíme báť takýchto silných tornád aj na Slovensku a či sa vôbec dajú predpovedať.

Okrem silných búrok zažila včera pohraničná oblasť medzi Slovenskom a Českom aj ničivé tornádo. Ako takýto jav vzniká ?

Tornáda vznikajú pri veľmi silných búrkach najmä na teplotných rozhraniach, ktoré oddeľujú teplý a studený vzduch. Teplý vzduch musí byť dostatočne nasýtený vodnou parou, ktorá umožňuje vznik intenzívnej búrkovej oblačnosti. Teplý vzduch stúpa prudko hore a vzniká mohutne vyvinutá vertikálna búrková oblačnosť. Silné búrky môžu byť potom spojené okrem intenzívnych zrážok aj s inými nebezpečnými javmi, ako sú krúpy a tiež vzdušné víry, ktoré môžu mať rôzny charakter.

Aký napríklad?

U nás sa najčastejšie pri búrkach vyskytujú víry s horizontálnou osou otáčania v tvare valca, ktoré voláme húľavy. Oveľa zriedkavejšie sa vyskytujú víry s vertikálnou osou otáčania v tvare chobota, ktoré klasifikujeme ako tornáda.

Je pravdepodobné, že nejaké slabšie tornáda sa mohli vyskytnúť aj včera.

Ako často sa teda tornáda u nás vyskytujú?

Takmer každý rok sa na Slovensku vyskytne najmenej jedno tornádo. Tornádo bolo pozorované už aj tento rok na jar na východnom Slovensku, bolo to 22. apríla v obci Ploské. Je pravdepodobné, že nejaké slabšie tornáda sa mohli vyskytnúť aj včera, no nemali taký ničivý účinok ako to na južnej Morave.

Ako sa tento ničivý účinok tornáda meria?