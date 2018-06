Kližan dal pred turnajmi na tráve vrátane Wimbledonu prednosť príprave v Tatrách

POPRAD 18. júna (WebNoviny.sk) – Tenisový challenger Poprad – Tatry 2018 je bez väčšiny súčasného kádra slovenských daviscupových reprezentantov. V hlavnom „pavúku“ z nich účinkuje iba štvrtý nasadený Jozef Kovalík. Na podujatie však zavítal aj Martin Kližan.

Cíti zlepšenie kondície

A hoci sa nepredstavil na antukových kurtoch v akcii, podporil domáci challenger aspoň svojou účasťou. Popri kondičnej príprave na Štrbskom Plese prišiel na detské popoludnie spojené s autogramiádou v popradskom nákupnom centre. „Veľmi rád sa zúčastňujem na takýchto akciách. Na turnajoch sa snažia hráči sústrediť, všetko majú naplánované a tieto ´eventy´ sú potom namáhavé, ale je to veľmi dobré pre ľudí, fanúšikov a deti. Keď hráči majú z toho dobrý pocit ako ja, je to fajn,“ cituje Kližana oficiálny web turnaja.

Kým väčšina svetovej špičky ladí formu na tretí grandslamový turnaj roka vo Wimbledone, dvadsaťosemročný Bratislavčan momentálne naberá vo Vysokých Tatrách fyzické sily pred druhou polovicou sezóny.

„Som tu s kondičným trénerom Kristiánom Cupákom. Makáme každý deň, začíname teraz už druhý týždeň. Je to veľmi dobrá príprava v Tatrách, najmä v tej nadmorskej výške. Každý deň mám tri tréningy, beháme, prípadne sa venujeme vytrvalostným veciam, fartleku, výbušnosti. Cítim na svojom tele, že sa zlepšujem po kondičnej stránke,“ prezradil pre web tenista.sk Kližan, ktorý nebude štartovať na prípravných turnajoch na tráve a následne ani vo Wimbledone.

Spolupráca s Hrbatým

„Tam by som bol len v kvalifikácii. Radšej urobím mesiac prípravy naplno, dá mi to viac, ako keby som menil antuku za trávu a potom naspäť. Chcem sa dať dokopy po kondičnej stránke. Po Tatrách budem hrať ešte dva týždne tenis v Bratislave. Dobre to vyšlo. Pripravím sa na antukové podujatia v Hamburgu a Kitzbüheli. Pokračuje aj spolupráca s Dominikom Hrbatým, s ktorým idem na tieto dva turnaje. Potom sa dohodneme ako ďalej,“ vysvetlil 111. hráč svetového rebríčka, ktorý je po zranení na ceste späť do tenisovej špičky.

„So sezónou som spokojný, aj keď, samozrejme, všetko môže byť lepšie. Myslím si, že po zranení, ktoré trvalo šesť mesiacov, som sa do toho dostal veľmi dobre. Až do februára 2019 neobhajujem skoro žiadne body. O chvíľu sa dostanem do prvej stovky a potom tie ciele budú ešte vyššie. Chcem sa vrátiť na pozície, na ktorých som bol. Nebude to hneď, je to dlhá cesta,“ zakončil Kližan.