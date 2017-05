Kližan postúpil v Mníchove do osemfinále, zahrá si proti Zverevovi

MNÍCHOV 2. mája (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Martin Kližan zvíťazil za 111 minút 4:6, 6:4, 6:3 nad rovnako nenasadeným Argentínčanom Nicolásom Kickerom v utorňajšom stretnutí 1. kola dvojhry na turnaji ATP World Tour 250 BMW Open by FWU v nemeckom Mníchove (dotácia 540 310 eur, antuka vonku).

Bol to premiérový vzájomný súboj. Dvadsaťsedemročný Bratislavčan Kližan teda v bavorskej metropole stále môže pripomenúť svoj miestny celkový triumf zo sezóny 2014.

Zverenec Martina Hromeca Kližan, momentálne 53. v singlovom renkingu, proti 24-ročnému 93. mužovi hodnotenia Kickerovi predviedol v prvom sete nádejný priebežný obrat z 0:3 na 4:3, ale následne prišiel o podanie a stalo sa mu to aj v desiatom geme. Do druhej časti vstúpil Slovák brejkom a náskok si napokon udržal, hoci v desiatej hre to na servise bolo cez manko 15:40. V rozhodujúcom dejstve Kližan od stavu 3:3 zvládol hneď dva brejky.

Kližan bude v osemfinálovom 2. kole čeliť tiež ľavorukému domácemu Mischovi Zverevovi nasadenému ako šiestemu. S 29-ročným 32. hráčom počítačového poradia má skóre 1:0 od víťazstva 6:3, 7:6 (8), ktoré dosiahol v januári 2012 na challengeri v nemeckom Heilbronne na tvrdom povrchu v hale, čiže v úplne iných podmienkach.

