Aktualizované: Kližan potrápil na Roland Garros Murrayho, do 3. kola postúpila svetová jednotka

aktualizované 1.jún 18:39

PARÍŽ 1. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Martin Kližan nepostúpil do 3. kola dvojhry na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros v Paríži. Kližan nestačil na svetovú jednotku Brita Andyho Murrayho a podľahol mu 7:6 (3), 2:6, 2:6, 6:7 (3). Kližan bol v prvom a štvrtom sete vlaňajšiemu finalistovi RG Murraymu rovnocenným súperom, v rozhodujúcich okamihoch slávila úspech Škótova tradične trpezlivá hra s minimom nevynútených chýb. V tajbrejku štvrtého setu Murray využil druhý mečbal.

Vysoko favorizovanému súperovi Kližan (50. v renkingu ATP) neodplatil prehru 3:6, 7:6 (5), 0:6, ktorú inkasoval vlani v októbri na tvrdom povrchu v hale v rakúskej metropole, teda v úplne odlišných podmienkach v porovnaní s terajšími. Slovenský hráč číslo jeden ani pri štvrtom pokuse neprekonal práve úradujúcu jednotku hodnotenia.

Murray netúžil po piatom sete

“Očakával som, že to bude veľmi ťažké. Súper si z forhendu chodí po veľké údery a dokáže páliť ´winnery´ z ktoréhokoľvek miesta na kurte. Niekedy si pomyslíte, že ste zahrali kvalitný úder, a on s neuveriteľnou silou zakontruje z defenzívnej pozície. Bolo to fakt náročné. Ja som sa usiloval odohrať solídny zápas. Postupne sa mi darilo predlžovať moje údery a začal som viac diktovať,” povedal Murray, citovala ho BBC.

“S určitosťou môžem potvrdiť, že som veru vôbec netúžil po piatom sete. Ku koncu tam boli viaceré atraktívne výmeny. Atmosféra bola skvelá – ako vždy na tomto turnaji. Tenis je vo Francúzsku veľmi populárny a fanúšikovia zasvätení – nemajú radi nešportové správanie. Ja sa snažím počínať si čo najslušnejšie, vždy to však môže byť lepšie,” s úsmevom podotkol Murray, ktorého spovedal Fabrice Santoro. Prepis priniesol blog podujatia.

Kližan si nevyrovnal maximum

Dvadsaťsedemročný Bratislavčan Kližan si nevyrovnal maximum na parížskej antuke z roku 2014, keď bol v 3. kole. Zverenec Martina Hromeca Kližan v 1. kole vo fyzicky aj psychicky náročnom zápase prekonal domáceho držiteľa voľnej karty Laurenta Lokoliho za 3:39 h tesne 7:6 (4), 6:3, 4:6, 0:6, 6:4.

Spätne prezradil, že to bolo takmer bez prípravy po vynútenej absencii v Madride a Ríme pre zranenie lýtkového svalu. Vlani po problémoch s plantárnou fascitídou na pravej nohe nedohral vstupný zápas v Paríži s Japoncom Tarom Danielom. Pred 11 rokmi bol ľavoruký Slovák parížskym juniorským šampiónom vo dvojhre. Kližanovým maximom z veľkej štvorky zostáva osemfinále US Open z roku 2012.

Neudržal koncentráciu

Kližan rýchlou a relatívne presnou hrou v úvode držal Murrayho na dištanc. Už v treťom geme favorita a vlaňajšieho parížskeho finalistu brejkol a vzápätí potvrdil na 3:1.Sľubný náskok potiahol slovenský tenista až na 5:3, ale potom začali z jeho rakety pribúdať chyby. Murray preklopil na 6:5, ale Slovák to nevzdal a vynútil si tajbrejk. V ňom Kližan odskočil na 5:3 a potom dostal setbalový darček od súpera – Murray zahral dvojchybu. Slovenský tenista sa chopil šance a smečom po kvalitnom podaní dovŕšil triumf v prvom sete – za 64 minút 7:6 (3).

V druhom sete Kližan neudržal vysokú koncentráciu, ani úderovú istotu. Murray svojím “spomaľovacím” štýlom s minimom chýb dosiahol dva brejky a za stavu 5:2 podával na zisk setu. Súpera pustil k dvom brejkbalom, ale vzápätí ukázal svoju povestnú defenzívu a po zahodenom forhende Kližana do siete Murray získal druhý set 6.2. Hneď na začiatku tretieho setu Kližan opäť prišiel o podanie a po dvoch hodinách na kurte Murray zvýšil na 3:1. Za stavu 1:5 Kližan pri podaní ukázal záblesk z hry z prvého setu a čistou hrou znížil na 2:5. Vzápätí Murray dopodával tretí set na 6:2, urobil v ňom iba 2 nevynútené chyby a zahral 7 víťazných úderov.

Slovák viedol v štvrtom svete 5:2

Zďaleka nebol koniec. Kližan zdvihol hlavu a pestrou hrou so sériou vydarených dropšotov ušiel súperovi na 3:0 vo štvrtom dejstve. Nevypomstilo sa mu, že Murrayho pustil za stavu 2:0 a 40:15 pri podaní k dvom brejkbalom. Sympatickým vzopätím sa dostal až na 5:2 a 30:0 pri podaní súpera, ale potom mu došli sily. Murrray však musel ukázať svoju najlepšiu defenzívu pri tvrdom tlaku z rakety súpera, kým vyrovnal na 5:5.

Už značne unavený Kližan ešte raz zabojoval a pri svojom servise aj cez vymazanie brejkbalu získal nezvyčajne dramatickú aj kvalitnú jedenástu hru na svoju stranu. Napokon sa muselo po druhý raz do tajbrejku. V ňom za stavu 0:3 Kližam šiel do maximálneho rizika. Víťaznými údermi sa dotiahol na 2:3, potom si Brit ako mnoho ráz predtým pomohol dropšotom. Za stavu 6:2 mal Murray štyri mečbaly a využil ten druhý – defenzívnym volejom pri sieti.

ROLAND GARROS DVOJHRA MUŽOV – 2. KOLO:

Andy Murray (V. Brit.-1) – Martin Kližan (SR) 6:7 (3), 6:2, 6:2, 7:6 (3) za 3:34 h