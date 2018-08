Aktualizované: Kližan dosiahol šiesty titul v kariére na okruhu ATP, vo finále vyškolil Istomina

aktualizované 4. augusta, 18:05

KITZBÜHEL 4. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Martin Kližan sa suverénne stal víťazom turnaja ATP World Tour 250 Generali Open na antuke v rakúskom Kitzbüheli (dotácia 501 345 eur). V sobotňajšom finále si za 69 minút poradil s, tiež kvalifikantom, Uzbekom Denisom Istominom 6:2, 6:2.

Stretli sa už štvrtýkrát

Dvadsaťdeväťročný ľavák dosiahol šiesty titul na okruhu ATP v kariére, prvý od roku 2016. V tomto smere sa vyrovnal svojmu trénerovi Dominikovi Hrbatému. Zároveň si udržal stopercentnú finálovú úspešnosť.

Kližan sa s Istominom stretol štvrtýkrát a víťazstvom vyrovnal vzájomnú bilanciu na 2:2, hoci jeden zápas hrali ešte pred 9 rokmi v Taškente mimo hlavného okruhu, aj to len dva gemy, kým Slovák skrečoval. Z Tirolska si odnesie prémiu 89 435 eur pred zdanením a 250 bodov do rebríčka.

Iba po druhý raz v histórii sa vo finále turnaja na hlavnom mužskom okruhu ATP proti sebe postavili dvaja kvalifikanti. Vôbec prvé finále úspešných kvalifikantov odohrali v januári 2015 v austrálskom Sydney Srb Viktor Troicki a Kazach Michail Kukuškin, Troicki vtedy na ceste k titulu vyradil v 1. kole práve aj Slováka Kližana.

Ovládol prvý aj druhý set

Zápas sa vyvíjal jednoznačne v prospech Kližana. Slovák ukoristil hneď druhé a tretie podanie súpera v zápase. V šiestom geme odvrátil dva brejkbaly a vypracoval si náskok 5:1 v prvom sete.

Istomin síce nepripustil tretí brejk po sebe, ale Kližan napokon potvrdil kvalitný servis a ovládol prvý set. Priebeh druhej časti zápasu bol takmer identický s prvým setom. Istomin zvládol svoje úvodné podanie, no potom sa k slovu dostal iba sporadicky.

Kližan si naďalej zachovával stopercentnú úspešnosť vlastného podania, získal dva brejkbaly a rozhodujúci gem opanoval bez straty loptičky.

„Vyhral som sedem zápasov po sebe. Podal som výborný výkon a cítim sa skvelo. Má za sebou jeden z najlepších týždňov v živote,“ povedal Kližan v pozápasovom rozhovore pre ORF.

Koncentrovane a takticky

„Bol to môj najlepší výkon na tomto turnaji. Hral som koncentrovane a takticky. Nedal som Istominovi veľa šancí, nejaké samozrejme mal, ale nevyužil ich, a to rozhodlo o jednoznačnom výsledku. Obaja sme mali ťažké podmienky, bolo 41 stupňov, v takomto počasí to nikdy nie je jednoduché, ale myslím si, že aj tak to bol výborný zápas. Víťazstvo je zadosťučinením po ťažkej práci, ktorú sme odviedli s Dominikom, kondičným trénerom Cupákom aj s psychológom. Som rád, že to vyšlo,“ povedal Kližan pre agentúru SITA.

Svojím šiestym titulom na okruhu ATP World Tour (Petrohrad 2012, Mníchov 2014, Casablanca 2015 a Rotterdam a Hamburg 2016) sa vyrovnal svojmu trénerovi Dominikovi Hrbatému.

Aj tento čiastkový míľnik hnal Kližana za víťazstvom v sobotňajšom finále: „Aj som žartoval, že už to bude iba lepšie, a že ho vyrovnám. Povedal mi na to, že na to sú rekordy, aby sa prekonávali. Dúfam, že sa mi to podarí a pôjdeme ešte vyššie.“

Zatiaľ najúspešnejší Slovák v počte titulov na hlavnom okruhu ATP je Miloslav Mečíř (11), ktorý zvíťazil v Kitzbüheli v roku 1986. Rovnako ako Kližan a Hrbatý sa šesťkrát z triumfu tešil aj Karol Kučera.

Patrí do elitnej stovky

Kližan pred turnajom v Kitzbüheli figuroval na 112. mieste v rebríčku. Vďaka celkovému víťazstvu sa vo virtuálnom poradí vrátil do elitnej stovky, konkrétne na 77. priečku. Navyše, od pondelka oficiálne nahradí Lukáša Lacka na poste slovenskej jednotky.

Napriek výraznému posunu v renkingu, Kližan ostáva pri zemi a namiesto dlhodobých plánov sa chce zamerať na najbližšie výzvy.

„Už si nedávam ciele, pretože, keď si nejaký dám, nikdy sa nesplní. Skôr sa snažím ísť deň za dňom, turnaj za turnajom. Môže sa stať hocičo, človek môže vypadnúť trikrát za sebou v prvom kole alebo v kvalifikácii, ale aj vyhrať turnaj ATP, jeden nikdy nevie,“ dodal Kližan, ktorého najvyšším umiestením v hodnotení ATP bolo 24. miesto.