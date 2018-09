Kližan vynechá turnaje vo Viedni a Paríži, prednosť dostala reprezentácia a Davisov pohár

PETROHRAD 24. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Martin Kližan odštartoval záverečnú časť sezóny na tvrdých povrchoch postupom do finále na turnaji v Petrohrade. Po ňom uznanlivo vyzdvihol kvality Rakúšana Dominica Thiema, ktorý ho zdolal 6:3, 6:1.

„Thiem bol lepší ako ja vo všetkých faktoroch – na servise, returne aj hre zozadu. Aj vo finále sa môže prehrať, keď je súper lepší. Thiem je veľmi dobrý hráč, má predpoklady stať sa jedného dňa svetovou jednotkou,“ skonštatoval Kližan pre agentúru SITA.

Slováci nastúpia proti Bielorusom

Na slovenskú jednotku aktuálne čaká tenisový výjazd do Ázie, ale záver sezóny v halách v Európe vynechá. Rozhodol sa dať prednosť Davisovmu poháru. Na Slovákov čaká v dňoch 26. a 27. októbra zápas 2. kola play-off o zotrvanie v I. skupine euroafrickej zóny Davisovho pohára proti výberu Bieloruska.

Za priaznivých okolností majú slovenskí tenisti šancu predstaviť sa vo februárovom kvalifikačnom kole svetovej skupiny nového „zreformovaného“ ročníka Davisovho pohára. ITF potvrdí zostávajúce dve nominácie z euroafrickej zóny po odohraní októbrových stretnutí, v ktorých Portugalsko privíta výber Južnej Afriky (19. – 20. októbra) a o týždeň neskôr Slováci nastúpia proti Bielorusom.

Kližan je spät v Top 50

Pre istotu účasti vo dvojici zostávajúcich nominovaných družstiev musí Slovensko zdolať doma Bielorusov a čakať na pomoc od juhoafrických reprezentantov, ktorí musia zvíťaziť v Portugalsku.

„Mám v pláne ázijské turnaje v Tokiu a Šanghaji, kde sa predstavím v kvalifikáciách. Potom mali nasledovať Viedeň ´päťstovka´ a Paríž ´tisícka´. Rozhodol som sa však inak. Budem hrať v Davisovom pohári, lebo máme obrovskú šancu postúpiť do svetovej skupiny a musíme tomu podriadiť všetko. Ja chcem k tomu tiež prispieť, aj keď na turnajoch som mohol zarobiť aj niekoľko desaťtisíc eur. Chcem sa však zodpovedne pripraviť na Davis Cup proti Bielorusku a dať do toho všetko. To bude pre mňa koniec sezóny,“ vyhlásil Martin Kližan.

Kližan sa vďaka finálovej účasti v Petrohrade po vyše 14 mesiacoch vrátil do najlepšej svetovej päťdesiatky rebríčka ATP. Momentálne mu patrí 49. miesto a ak sa mu podarí čosi uhrať na októbrových multimiliónových podujatiach v Tokiu (ATP World Tour 500) a Šanghaji (ATP World Tour Masters 1000), má šancu na ďalšie zlepšenie. „Renking už ani neriešim, je to len číslo. Som rád, že som sa v Petrohrade dostal do finále a chcem takto pokračovať,“ skonštatoval Kližan.