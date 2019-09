Klopp vyzdvihol výkon Neapola v šlágri Ligy majstrov, ale penalta sa kopať nemala

Obhajca celkového triumfu v Lige majstrov vstúpil do nového ročníka súťaže prehrou, čo sa stalo po 25 rokoch. „The Reds“ podľahli na štadióne San Paolo domácemu SSC Neapol 0:2.

V 82. min belgický reprezentant Dries Mertens premenil pokutový kop po faule Andrewa Robertsona na Josého Callejóna. V druhej minúte nadstaveného času pridal gólovú poistku skúsený útočník Fernando Llorente, ktorý využil zmätky v obrane hostí po chybe jej dirigenta Virgila van Dijka.

„Veľmi to bolí, lebo sme mali dosť príležitostí. Bol to otvorený zápas s množstvom protiútokov. Ani jeden z nich sme však neboli schopní sfinalizovať a to bol hlavný problém,“ uviedol tréner FC Liverpool Jürgen Klopp, cituje ho BBC Sport.

Narážal najmä na skutočnosť, že už do 22. min mali jeho hráči päť streleckých pokusov, ale ani jeden sa neujal. „V druhom polčase to bolo divoké. Oni hrali rýchlo, my sme hrali rýchlo. Pokutový kop? Pre mňa to nebola penalta, lebo hráč súpera spadol ešte pred kontaktom, ale zmeníme to?,“ dodal Klopp.

Klopp vyzdvihol skvelý výkon „partenopei“

Nemecký tréner šampióna LM a vicemajstra PL nezabudol vyzdvihnúť skvelý výkon súpera. „Neapol môže vyhrať Ligu majstrov. Ak máte dobrý zápasový plán a vhodných hráčov, nemusíte mať najlepší tím na svete, aby ste vyhrali túto súťaž. V pravý moment musíte podať potrebné výkony,“ vysvetlil Klopp.

Jeho taliansky náprotivok Carlo Ancelotti sa po úvodnom trojbodovom zásahu proti topfavoritovi skupiny drží pri zemi. „Ďakujem Kloppovi za tieto slová, ale pred nami je ešte dlhá cesta. Najprv musíme myslieť na to, ako postúpiť do vyraďovacej fázy.“

K zápasu ešte podotkol: „Plán bol odohrať kompletný zápas na oboch koncoch ihriska – s vysokým napádaním pri rozohrávke súpera, ale aj hlbokou defenzívou, ak to bolo potrebné. Všetko sme to zvládli. Keď Liverpool kontroloval loptu, stiahli sme sa a dobre bránili. Keď sme mali šancu na protiútok, využili sme ju. Bol to vyrovnaný zápas a my sme hrali dobre proti tímu, ktorý považujem za najlepší v Európe.“

Mužom zápasu Kalidou Koulibaly

Jedným z najlepších hráčov zápasu bol senegalský stopér v drese Neapola Kalidou Koulibaly, ktorý nedovolil skórovať takým persónam svetového futbalu, akými sú Mohamed Salah, Roberto Firmino či jeho krajan Sadio Mané.

„Ťažký zápas, snažili sme sa nerobiť chyby a zvládli sme to. V stopérskej dvojici s Manolasom si začíname čím ďalej, tým viac rozumieť. Fanúšikovia boli skvelí, dodávali mi potrebnú silu,“ skonštatoval Koulibaly podľa uefa.com.

Jeho súper v tomto zápase Virgil van Dijk, hrdiaci sa titulom najlepší futbalista sveta podľa UEFA, zápas komentoval takto: „Mali sme byť dôraznejší a viac riskovať za stavu 0:1. Mali sme šance, ale nevyužili sme ich. Tento výsledok už nezmeníme. Súperovi patrí gratulácia a my ideme ďalej,“ uviedol vysoký holandský stopér FCL.

K utorkovému šlágru v Neapole patrí ešte jedna štatistická zaujímavosť. Podľa UEFA 34-ročný španielsky útočník Llorente skóroval už za štvrtý klub v Lige majstrov, čo sa predtým podarilo aj jeho krajanovi Fernandovi Morientesovi. Predchádzajúce góly Llorenteho v LM boli v dresoch Juventusu Turín, FC Sevilla a Tottenhamu Hotspur.