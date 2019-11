Klub 500 podporuje Dankov návrh na výstavbu podnikových nájomných bytov

Klub 500 podporuje návrh na výstavbu podnikových nájomných bytov. Vyzýva k tomu aj poslancov a politické strany, aby to podporili aj v druhom čítaní v parlamente. Zamestnávatelia by podľa návrhu poslancov za Slovenskú národnú stranu (SNS) mohli stavať podnikové byty pre svojich zamestnancov a ich rodiny.

Ako v stredu informoval Klub 500 v tlačovej správe, pomôže to vyriešiť problém s nedostatkom kvalifikovanej sily v regiónoch a podporí zamestnanosť. Národná rada SR bude o tom rokovať v druhom čítaní na najbližšej schôdzi na prelome novembra a decembra.

„Ak však má byť návrh účinný, je nevyhnutné upraviť aj existujúce zákonné obmedzenie, na základe ktorého si podnikateľ môže uplatniť výšku daňových odpisov len do výšky príjmov z prenájmu,“ povedal výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. To podľa neho v praxi znamená, že podnikatelia budú motivovaní poskytovať zamestnancom nájomné byty za zvýhodnené nájomné.

Podnikové byty sa odpredávali za nízku hodnotu

Zamestnancom sa to nezapočíta ako nedaňový príjem. „Bez tejto úpravy by nezískali žiadnu výhodu, nakoľko by si v nákladoch mohli uplatniť len minimálne odpisy, nie tie navrhované,“ upozornil Gregor.

Stredné a veľké podniky v minulosti mali podnikové byty, ktoré však museli zo zákona odpredať nájomcom za nízku hodnotu. „Hodnotíme ako nesprávne, ak štát v otázke nájomného bývania verí obciam a mestám, no na druhej strane nedôveruje zamestnávateľom, ktorí napĺňajú štátny rozpočet,“ uviedol Gregor.

„Máme preto za to, že by poslanci NR SR mali schváliť predložený návrh, ktorý sleduje verejný záujem, aby mali ľudia kde bývať, ale je aj prostriedkom na znižovanie regionálnych rozdielov či riešením nedostatku pracovných síl,“ dodal Gregor.

Podlahová plocha bytov

Novela zákona o dani z príjmov od SNS počíta s tým, že zamestnávatelia s viac ako 49 zamestnancami by si mohli odpisovať rýchlejšie do šiestich rokov vlastné budovy získané kúpou alebo vlastnou činnosťou a slúžiace v rozsahu najmenej 70 percent na ubytovanie vlastných zamestnancov.

Tieto byty by mohli mať podlahovú plochu najviac 100 štvorcových metrov a po desiatich rokoch by ich bolo možné predávať. Návrh na 51. schôdzi parlamentu prešiel do druhého čítania. Predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko na tlačovej besede v utorok informoval, že veľkí zamestnávatelia nevedia stavať podnikové byty.

„Tento zákon prešiel prvým čítaním a keď ho Most-Híd znova nepodporí, alebo niekto z opozície, tak bude veľkou škodou, keď zákon, ktorý sme pripravovali s Klubom 500 a diskutovali sme aj odborovými zväzmi, bude politicky zarezaný,“ povedal Danko o návrhu národniarov.

Pásmo výšky nájomného

Aktuálny návrh je podľa Danka základ k tomu, aby podnikatelia boli motivovaní stavať podnikové byty.

„Základnou motiváciou pre podnikateľa, aby investoval do týchto bytov je, že bytový dom by bol odpisovaný zrýchlene šesť rokov. Dnes odpisujú investíciu štyridsať rokov a viac, myslím niektoré nehnuteľnosti,“ uviedol Danko s tým, že investícia do domu by mala byť daňovo uznateľná.

Najzaujímavejšou vecou vo vzťahu zamestnávateľa a zamestnanca by podľa šéfa SNS malo byť to, že bude možné dohodnúť s odborovými zväzmi pásmo výšky nájomného.

„Dávame priestor odborovým zväzom, aby si mohli so zamestnávateľmi v kolektívnej zmluve dohodnúť výšku nájomného, aby bol zamestnanec motivovaný pracovať v závode,“ doplnil Danko. Zamestnancovi by sa to podľa neho nezarátavalo do úhrnného príjmu.

Nedostatok dostupného bývania

Klub 500 poznamenal, že Slovensko trpí akútnym nedostatkom dostupného nájomného bývania v regiónoch. Ak si chcú priemyselné podniky udržať pracovnú silu v regiónoch, podľa zamestnávateľov sú prinútené k výstavbe podnikových nájomných bytov, aj keď to nie je predmetom ich podnikania.

Na podnikový nájomný byt by podľa spomínaného návrhu mohli mať nárok zamestnanci bez rozdielu výšky príjmu a poskytnutie nájomného bývania by nebolo považované za nepeňažný príjem zamestnanca.

„Naša krajina má zavedený systém budovania nájomných bytov, financie však môžu získať predovšetkým obce a mestá, čo považujeme z pohľadu priemyslu za diskriminačné. Chceme zdôrazniť, že nemožnosť výstavby podnikových nájomných bytov je diskriminačná práve v čase, keď bojujeme o konkurencieschopnosť slovenského priemyslu,“ uviedol Klub 500.

Návrh, ktorý prešiel do druhého čítania, podľa zamestnávateľov aspoň čiastočne motivuje podnikateľské subjekty, ktoré majú na to financie, aby budovali a poskytovali nájomné byty pre svojich zamestnancov.