Klub 500 tvrdí, že zvyšovanie minimálnej mzdy situáciu nízkopríjmových skupín nevyrieši

Podnikatelia združení v Klube 500 upozorňujú, že samotné zvyšovanie minimálnej mzdy nerieši situáciu nízkopríjmových skupín. Reagovali tak na v stredu prezentovaný návrh automatickej úpravy minimálnej mzdy, ktorý predstavil predseda Smeru-SD Robert Fico so svojimi straníckymi kolegami.

Podľa Klubu 500 by systémovým a spravodlivým riešením pre zamestnancov aj zamestnávateľov bolo, ak by výška minimálnej mzdy bolo totožná s výškou nezdaniteľnej časti základu dane.

Firmy upozorňujú aj na podľa nich problémové prepojenie minimálnej mzdy so mzdovými tarifami a príplatkami. Tie by mali byť podľa nich naviazané nie na minimálnu, ale na priemernú mzdu.

Zároveň tvrdia, že akceptujú odporúčanie Európskeho výboru pre sociálne práva, podľa ktorých by výška minimálnej mzdy mala byť na úrovni 60 % priemernej mzdy. Dôležité však podľa Klubu 500 je, aby sa pri výpočte brala do úvahy výška čistej minimálnej aj priemernej mzdy v súlade s odporúčaniami výboru.

Voličov si chcú kúpiť

„Ak poslanci vyššie uvedené pripomienky zamestnávateľov nezohľadnia, zvyšovanie minimálnej mzdy ostane naďalej len nástrojom na napĺňanie štátnej kasy, sociálnej a zdravotných poisťovní, obcí, miest a vyšších územných celkov,“ uvádza sa v stanovisku Klubu 500.

Podľa opozičného hnutia OĽaNO sú avizované opatrenia koaličných strán v sociálnej oblasti, vrátane spomínaného automatu na úpravu minimálnej mzdy, iba rozdávaním peňazí.

„Robert Fico a Andreja Danko opäť rozdávajú z cudzích vreciek. Ich najnovšie návrhy k minimálnej mzde a k dôchodkom len dokazujú, že už nevedia, čím by si voličov kúpili, a že úplne strácajú ekonomickú súdnosť. V čase ekonomického ochladenia, do ktorého Slovensko vstupuje, sú takéto návrhy nášľapnou mínou pre rozpočty budúcej vlády,“ tvrdí poslanec za OĽaNO Eduard Heger.

Zvyšovanie minimálnej mzdy

Poslanci NR SR za Smer-SD predložia do parlamentu návrh novely zákona o minimálnej mzde, podľa ktorého by najnižšie hrubé zárobky na Slovensku od roku 2021 tvorili najmenej 60 % z priemernej mzdy na Slovensku. Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval predseda strany Smer-SD Robert Fico.

V roku 2021 by minimálna mzda mala tvoriť 60 % z priemernej mzdy na Slovensku v roku 2019. „Bude to niečo nad 600 eur,“ povedal. Vzorec by podľa neho stanovoval len najnižšie možné zvýšenie minimálnej mzdy, pričom zamestnávatelia a odborári by sa mohli dohodnúť aj na vyššej sume minimálnych hrubých zárobkov.

„Vnášame do výpočtu minimálnej mzdy objektívne faktory,“ povedal Fico. O návrhu novely zákona by mal parlament rokovať na septembrovej schôdzi Národnej rady SR.

Minimálna mzda má motivovať

Od začiatku budúceho roka sa podľa Fica minimálna mzda pravdepodobne zvýši zo súčasných 520 eur na 580 eur, ako to navrhuje minister práce a sociálnych vecí Ján Richter.

„Je to výrazné, primerané zvýšenie,“ povedal. Najnižšie hrubé zárobky by mali od budúceho roka stúpnuť o 11 %, čo šéf Smeru považuje za razantný nárast minimálnej mzdy. Keďže sa sociálni partneri na budúcoročnej sume minimálnej mzdy nedohodli, vláda podľa Fica zrejme vydá nariadenie o minimálnej mzde v sume 580 eur.

Podľa šéfa Smeru má byť výhodné pracovať, čo súčasná suma minimálnej mzdy nie celkom spĺňa. „Chceme, aby bola motivujúca, ale stále to nie je ono,“ tvrdí. Za motivačnú by Fico považoval minimálnu mzdu vo výške okolo 700 eur.