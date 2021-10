Klubová legenda Eliáš verí, že sa New Jersey Devils posunie dopredu. Aj vďaka Tatarovi a Jarošovi

Je načase urobiť ďalší krok dopredu. Týmito slovami motivoval bývalý skvelý český hokejista Patrik Eliáš hráčov New Jersey Devils na začiatku tréningového kempu pred novou sezónou NHL.

„Nechcete byť predsa súčasťou tímu, ktorý rok čo rok márne hľadá cestu do play-off. Treba sa už reálne zapojiť do toho boja. Prišiel čas posunúť sa vpred,“ vyhlásil Patrik Eliáš na webe NHL.

V tíme došlo k významným zmenám

Štyridsaťpäťročný Eliáš je klubová legenda NJ Devils, všetkých 18 sezón v NHL strávil v jedinom drese červenej farby a získal v ňom dva Stanleyho poháre v rokoch 2000 a 2003. V ostatných piatich rokoch však hokejisti z Newarku až štyrikrát chýbali v play-off a pri jedinom postupe v sezóne 2017/2018 skončili hneď v 1. kole na hráčoch Tampy Bay.

Zatiaľ naposledy boli na predposlednom siedmom mieste vo svojej divízii, v celej Východnej konferencii menej bodov nazbierali len hokejisti Buffala. Aj preto prišlo v lete v organizácii k významným zmenám. Devils angažovali jedného z najlepších obrancov NHL Dougieho Hamiltona, ale aj skúseného slovenského útočníka Tomáša Tatara.

Tatar môže pomôcť mladším hráčom

„Myslím si, že Hamilton je už niekoľko rokov defenzívna špička v NHL. Predtým bol v dobre fungujúcich organizáciách Bostone, Calgary a Caroline a určite nám pomôže. Čo sa týka Tatara, v tridsiatke je to už skúsený hráč. Môže priniesť do tímu nový prvok a pomôcť mladším hráčom. Počas kempu sme sa často rozprávali a myslím si, že v hlave je správne nastavený. Vie, čo je potrebné urobiť, aby bol tím úspešný. Dúfam, že svoj pohľad posunie aj mladým hráčom,“ zhodnotil Eliáš, ktorý bude v nadchádzajúcej sezóne v organizácii New Jersey pôsobiť v pozícii konzultanta trénerského štábu.

Eliáš sa vyjadril aj k Jarošovi

Autor 408 gólov a 617 asistencií počas 1240 zápasov v tzv. regular season v NHL sa vyjadril aj k ďalšiemu Slovákovi v tíme obrancovi Christiánovi Jarošovi.

„Je to veľký chlap s veľmi dobrými rukami. V tréningovom kempe sa mi z mladých páčil aj útočník Dawson Mercer, ktorý je premýšľavý typ hráča. Má dobré hokejové IQ,“ povedal.

Hughes by sa už mal začať presadzovať

Podľa klubového rekordéra bude veľa v novej sezóne stáť aj na mladom americkom centrovi Jackovi Hughesovi (20), ktorý by sa už mal začať výraznejšie presadzovať. Má za sebou dva roky v profilige, počas ktorých nazbieral 52 bodov.

„Nadobudnuté skúsenosti by mal využiť. Je to šikovný a neuveriteľne talentovaný hráč, musí sa však naučiť lepšie brániť. Bude hrať veľa minút proti najlepším hráčom súpera a to znamená, že bez kvalitnej defenzívy to nepôjde. Ofenzívne by však mal patriť k najlepším,“ dodal Eliáš.