Klubová legenda Frank Lampard sa vracia do FC Chelsea, stal sa novým trénerom „The Blues“

Bývalý anglický futbalový reprezentant Frank Lampard sa stal novým trénerom FC Chelsea. S tímom zo Stamford Bridge podpísal kontrakt na tri roky.

Po Talianovi Robertovi Di Matteovi je ďalším hlavným kormidelníkom „The Blues“, ktorý predtým pôsobil v tomto tíme aj ako hráč.

Trénerské začiatky v Derby County

V drese Chelsea v rokoch 2001 – 2014 odohral celkovo 648 zápasov a s 211 gólmi je najlepším strelcom v histórii klubu. V pozícii hlavného trénera nahradil Taliana Maurizia Sarriho, ktorého kroky smerovali do Juventusu Turín.

„Som nesmierne hrdý na to, že sa vraciam do Chelsea ako hlavný tréner. Každý pozná moju lásku k tomuto klubu a históriu, ktorú sme spoločne zdieľali. Teraz sa sústredím iba na prácu a prípravu pred ďalšou sezónou. Som tu, aby som tvrdo pracoval, priniesol do klubu úspech a nemôžem sa dočkať, kedy začnem,“ povedal 41-ročný Lampard pre web londýnskeho klubu.

Svoje trénerské začiatky si odkrútil v druholigovom Derby County, s ktorým mu v predošlom ročníku tesne ušiel postup medzi anglickú ligovú elitu.

Za „The Blues“ odohral 13 sezón

Radosť z angažovania rodáka z londýnskeho Romfordu neskrývala ani riaditeľka klubu Marina Granovská. „Je nám veľkým potešením privítať Franka ako hlavného trénera späť v Chelsea. Má fantastické znalosti, rozumie nášmu klubu a v minulej sezóne ukázal, že je jedným z najtalentovanejších mladých trénerov,“ skonštatovala.

Okrem toho verí, že práve teraz je ten správny čas na to, aby sa Lampard vrátil a vedenie klubu urobí všetko, aby mu zabezpečilo podporu potrebnú pre veľký úspech.

Lampard odohral v drese Chelsea trinásť sezón a stal sa klubovou legendou. Viac stretnutí za tento londýnsky klub majú na svojom konte len Ron Harris, Peter Bonetti a John Terry. V piatich sezónach po sebe strelil viac než 20 gólov, v ére Premier League má na konte štvrtý najvyšší počet asistencií a tiež drží rekord v počte odohraných ligových duelov po sebe (164).

„The Blues“ trikrát doviedol k majstrovskému titulu, v sezóne 2011/2012 aj k triumfu v Lige majstrov a o rok neskôr v Európskej lige.