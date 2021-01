Kluby opakovane neplatia hráčov a SFZ odmieta riešenia, hovorí právny poradca Únie futbalových profesionálov

Platobná neschopnosť slovenských futbalových klubov je opakujúci sa problém. Aj počas pandémie slovenská hráčska asociácia Únia futbalových profesionálov (ÚFP) viackrát musela pomáhať futbalistom ochrániť svoje nároky a práva. Z niektorých sa stali aj medializované kauzy.

Prečo sa doteraz problém s nevyplatenými mzdami hráčov nevyriešil? Aký mala na kluby dopad pandémia? A koľko slovenských futbalistov požiadalo o pomoc aj medzinárodné futbalové štruktúry odpovedal v rozhovore pre Webnoviny.sk právny poradca ÚFP Peter Lukášek.

Začalo sa počas pandémie na vás obracať viac hráčov ako pred jej vypuknutím?

Keďže pandémia na Slovensku plne vypukla takmer pred rokom, tak pomoc ÚFP začala hráčom poskytovať už koncom marca 2020. Odštartoval to prípad vstupu klubu MŠK Žilina do likvidácie a pokračovalo to ochranou práv hráčov pri uzatváraní solidárnych dohôd o znížení mzdy, či posunutí ich splatnosti. Nedá sa však povedať, že by sa hráči začali viac obracať na svoju asociáciu, skôr to bolo v rovine, že dôsledky pandémie sa dotkli veľkého počtu družstiev.

V druhej vlne pandémie, kedy odštartovala nová sezóna, sa začali výraznejšie prejavovať ekonomické dôsledky pandémie na financovanie klubov, ktoré sa tak dostali do druhotnej platobnej neschopnosti voči hráčom. Nebol to však prípad všetkých klubov a v mnohých kluboch aj v dôsledku solidarity hráčov dokázali plniť všetky záväzky včas.

Ide o individuálne prípady alebo tu môžeme hovoriť aj o systémových chybách?

ÚFP počas svojho pôsobenia neustále upozorňuje na systémové nedostatky, ale zároveň aj navrhuje konštruktívne riešenia, ktoré však nie sú zo strany najvyšších orgánov Slovenského futbalového zväzu (SFZ) akceptované. Veľká časť z nich sa týka platobnej disciplíny niektorých klubov voči hráčom, čo je opakujúci sa problém.

Platobná disciplína je reálny problém, ktorý je potrebné riešiť adresnými opatreniami.

Aké riešenia ste navrhovali?

ÚFP upozornila predovšetkým na nedostatočnú výšku zábezpeky skladanej klubmi na účet SFZ, ktorá má zabezpečovať plnenie zmluvných záväzkov, na nedostatočné licenčné kritériá, ktoré pracujú len s virtuálnym rozpočtom klubu, ktorý sa už v prvých mesiacoch sezóny ukáže ako nekrytý reálnymi prostriedkami.

Tiež na potrebu zrýchlených konaní pred Komorou SFZ formou vydávania platobných rozkazov, ak sa jedná o nevyplatené záväzky základnej mzdy, a na potrebu zrýchlenia konania o vymoženie finančných nárokov prostredníctvom uloženia disciplinárneho trestu priamo v rozhodnutí Komory SFZ a mohol by som ďalej pokračovať.