Klus: Matovič aj Sulík znovu vo vláde? Mohlo by to fungovať

SaS už v skutočnosti nemá vo vláde ani jedného ministra. Začiatkom týždňa abdikoval líder strany Richard Sulík z postu ministra hospodárstva. Prezidentka vo štvrtok 25. marca popoludní prijíma demisiu ďalších dvoch ministrov z SaS Branislava Gröhlinga, ktorý viedol rezort školstva a ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka.

Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus z SaS pre portál Webnoviny.sk hovorí o ďalšom možnom vývoji koaličných vzťahov. Vyjadril sa k otázke, či by vo vláde pod novým premiérom mali byť ďalej Igor Matovič (OĽaNO) a aj Sulík. Odpovedal tiež na otázku, či by SaS mali v ďalšej vláde zostať tri ministerské kreslá.

Z funkcie ministra zahraničných vecí odstupuje nominant SaS Ivan Korčok. Odstúpite aj vy z postu štátneho tajomníka rezortu diplomacie a kedy?

Predpokladám, že štátnych tajomníkov vláda odvolá v závislosti od toho, či bude alebo nebude dohoda v koalícii.

Buď obaja alebo nikto. Myslím si, že takto uvažuje aj predseda SaS.

Viete si predstaviť, že v novej zrekonštruovanej vláde bude Igor Matovič a aj Richard Sulík? Nebudú sa ich spory opakovať?

Samozrejme, že si vieme predstaviť toto riešenie. Je asi ťažko predstaviteľné, že by jeden z nich v takom prípade chýbal. Čiže buď obaja alebo nikto. Myslím si, že takto uvažuje aj predseda SaS. A či by to opäť nespôsobovalo problém, je otázka na toho, kto bude premiérom a ako sa mu bude dariť iným spôsobom zvládnuť a viesť samotnú vládu. A možno aj upokojovať prípadné rozpory. Som v tomto smere veľký optimista, že by to mohlo fungovať.

Bude pre SaS prijateľné, ak bude OĽaNO trvať na tom, aby vo vláde nebol Sulík, ale Matovič áno?

V tejto chvíli sa neviem k tomu vyjadriť. Záleží to od toho, aké požiadavky prídu od OĽaNO, prípadne od ďalších koaličných partnerov. Podľa toho sa SaS bude musieť zariadiť.