Klus: Slovensko bude so Švédskom zdieľať skúsenosti v boji proti dezinformáciám

Švédsko bude so Slovenskom zdieľať svoje skúsenosti v boji proti falošným správam. Po stretnutí so švédskou veľvyslankyňou Annikou Markovic to vo svojom profile na sociálnej sieti skonštatoval Martin Klus (SaS), štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).

Švédsko len minulý týždeň otvorilo novú vládnu Agentúru boja pre psychologickú obranu. Hlavným dôvodom bol zvyšujúci sa podiel dezinformačných a manipulatívnych spravodajských útokov, ktoré smerovali zo zahraničia a neboli len z vojenského prostredia.

„Švédsko sa chce pred takýmito útokmi, ktoré sú nepochybne súčasťou hybridnej vojny vedenej proti Európskej únii, účinne brániť, a to aj v súvislosti s blížiacimi sa všeobecnými voľbami,“ ozrejmil Klus. Doplnil, že podobná agentúra len nedávno vznikla aj vo Francúzsku.

Štátneho tajomníka teší, že švédska veľvyslankyňa pre Slovensko, ktorá sídli vo Viedni, poskytla Slovensku zdieľanie informácií a skúseností v oblasti boja s dezinformáciami a sprostredkovala aj nové kontakty.

Markovic sa zaujímala aj o regionálne platformy ako Vyšehradská štvorka (V4) a Slavkovský formát (S3), ktorým bude Slovensko čoskoro predsedať. „Švédsko od januára 2023 prevezme predsedníctvo v Rade EÚ, a tak sme spoločne hľadali možnosti vzájomnej podpory a koordinácie,“ uzavrel Klus.