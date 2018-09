Klus žiada ministerstvá o odpovede na jeho otázky o údajnom únose Vietnamca slovenským špeciálom

BRATISLAVA 4. septembra (WebNoviny.sk) – Otázky v súvislosti s kauzou únosu vietnamského občana Trinh Xuan Thanha o podrobnostiach preletu slovenského vládneho špeciálu cez Poľsko adresované rezortu vnútra a rezortu zahraničných vecí chcel v utorok opozičný poslanec a člen Zahraničného výboru NR SR Martin Klus (SaS) navrhnúť ako uznesenie výboru.

Klus chcel, aby otázky mali väčšiu váhu a aby na ne ministerstvá odpovedali všetkým členom výboru. Zahraničný výbor NR SR však v utorok nebol uznášaniaschopný.

Z trinástich členov výboru bolo prítomných iba šesť. Prítomní boli len opoziční poslanci a za koalíciu predsedníčka výboru Katarína Cséfalvayová (Most-Híd). Ďalšie rokovanie výboru by malo byť 13. septembra.

Dôvod cesty exministra Kaliňáka

Klus chcel navrhnúť, aby po prijatí ním navrhnutého uznesenia Ministerstvo vnútra SR členov výboru informovalo, „prečo došlo k náhlej zmene v žiadosti z 25. júna 2017 o prelet slovenského vládneho špeciálu ponad Poľsko, keď sa v tejto ako dôvod uvádza Preprava ministra pre vnútornú bezpečnosť Vietnamu, zatiaľ čo v zmenenej žiadosti 26. júna 2017 je dôvod Preprava ministra vnútra Slovenskej republiky s delegáciou na pracovnú cestu do Ruska“.

Taktiež chce žiadať rezort vnútra, aby informoval členov výboru, z akého dôvodu minister vnútra Slovenskej republiky nakoniec na pracovnú cestu do Ruska s delegáciou nenastúpil.

Klus mal pripravené otázky aj na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR), od ktorého žiada, aby informovalo členov výboru, aké informácie malo ministerstvo resp. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve o pracovnej ceste ministra vnútra Slovenskej republiky s delegáciou v Rusku.

„Konkrétne najmä kto tvoril delegáciu na zmieňovanú pracovnú cestu do Ruska, čoho sa daná pracovná cesta týkala, s kým a kedy konkrétne sa mal minister Kaliňák stretnúť,“ pýta sa Klus.

Okrem toho žiada o informácie, či a kedy a v akej podobe sa MZVaEZ SR plánuje ospravedlniť poľskej strane, prípadne aj ďalším krajinám, cez ktoré sa predmetný prelet uskutočnil, za uvedenie do omylu v súvislosti s nepravdivým zdôvodnením preletu z 26. júna Preprava ministra vnútra Slovenskej republiky s delegáciou na pracovnú cestu do Ruska.

Keďže výbor nebol uznášaniaschopný, Klus nemohol navrhnúť prijatie uznesenia. „Dnes ich podám ako interpeláciu poslanca a do 30 dní dostanem odpoveď,“ povedal novinárom poslanec s tým, že väčšiu váhu by otázky mali, ak by sa ich pýtal celý výbor. Podľa neho je táto téma veľmi vážna a vrhá zlé svetlo na Slovenskú republiku. „Mám pocit, že sa tu niekto viacej zamotáva vo vlastnom bahne klamstiev a výhovoriek,“ povedal.

Parízek si nemyslí, že Poľsko bolo oklamané

Na rokovanie výboru prišiel štátny tajomník rezortu diplomacie Lukáš Parízek (nom. SNS), ktorý novinárom nevedel odpovedať na otázky o zmenách v žiadosti o prelet vládneho špeciálu cez Poľsko. Ako uviedol, nevie to procesne posúdiť.

Na otázku, prečo Slovensko zmenilo žiadosť o prelet cez Poľsko, podľa ktorej na palube minister vnútra Robert Kaliňák mal byť a v skutočnosti tam nebol, povedal, že je možné, že tam bolo treba doplniť nejaké informácie.

„Cesty sú rôzne, neviem povedať, ako by to malo byť v tomto konkrétnom prípade. Nespracovávam tie žiadosti, môže nastať vývoj situácie, že sa let ruší alebo je niekto v delegácii navyše,“ uviedol Parízek. Podľa neho je možné, že sa menia požiadavky aj to, kto sa na palube nachádza.

„My nie sme ministerstvo, ktoré v tomto vykonáva nejakú gesciu, my sme spracovali požiadavku a odovzdali druhej strane a to je všetko, za čo my nesieme zodpovednosť,“ dodal Parízek s tým, že si nemyslí, že by Slovensko oklamalo partnerov, Poľsko.

Slovensko upravilo žiadosť o prelet

Ministerstvo vnútra požiadalo o prelet slovenským vládnym špeciálom ponad územie Poľska 25. júla 2017 – teda deň pred odletom vietnamskej delegácie, v deň odletu (26. júla) žiadosť upravili. V upravenej žiadosti sa pritom uvádzalo, že slovenský vládny špeciál prepravuje vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka na pracovnú cestu do Ruska.

Uvádza sa to v odpovediach ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka poslancom Zahraničného výboru NR SR. Na žiadosť člena výboru Martina Klusa (SaS) výbor poslal začiatkom augusta ministrovi otázky súvisiace s únosom vietnamského občana Trinh Xuan Thanha cez Slovensko.

„V súlade s aplikačnou praxou a pravidlom reciprocity je lehota na zaslanie žiadosti o prelet nad územím Poľskej republiky dva pracovné dni pred plánovaným preletom. Žiadosť o predmetný prelet bola notifikovaná poľskej strane 25. júla 2017, 26. júla 2017 bola notifikovaná upravená žiadosť. Prelet sa uskutočnil dňa 26. júla 2017,“ píše sa v odpovedi poslancom.

Reakcia ministra Lajčáka

Na otázku, aký bol uvedený dôvod letu a všetky informácie dôležité pre nahlásenie letového plánu vo vzdušnom priestore PR vrátane účastníkov letu, ministerstvo odpovedalo, že „v prvej žiadosti Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. LU-4-130-2017, ktorú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR postúpilo prostredníctvom zastupiteľského úradu SR vo Varšave poľskej strane, bola ako dôvod uvedená Preprava ministra pre vnútornú bezpečnosť Vietnamu. Následne bola žiadosť Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky upravená a ako dôvod preletu bola uvedená Preprava ministra vnútra Slovenskej republiky s delegáciou na pracovnú cestu do Ruska. Žiadosť obsahovala všetky potrebné technické detaily letu. Žiadosť o prelet nemusí obsahovať menný zoznam všetkých členov delegácie, uvádza sa len hlavná VIP osoba. Úlohou MZVaEZ SR v celom procese nie je preverovanie obsahu podkladov, ale notifikácia žiadosti partnerskej strane,“ odpovedal Lajčák poslancom.

Zverejnili výpovede policajtov

Na otázku, či bol medzi účastníkmi letu zmieňovaný aj vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák, Lajčák zopakoval, že „v upravenej žiadosti bol uvedený minister vnútra Slovenskej republiky“.

Denník N vo štvrtok 2. augusta zverejnil výpovede policajtov, ktorí prehovorili pre toto médium o únose vietnamského občana Trinh Xuan Thanha.

Zhodujú sa so závermi nemeckej prokuratúry, ktorá prípad vyšetruje a ktorej podrobnú správu má denník k dispozícii vďaka spoločnému pátraniu s nemeckým denníkom Frankfurter Allgemeine Zeitung. Podľa policajtov je na prípade únosu, ktorý sa stal koncom júla 2017, viacero vecí zvláštnych.