Knihobot knižné tipy na májové čítanie vo dvojici. Máj lásky čas ❤ 10 najromantickejších knižných bestsellerov

Knihobot má aktuálne skladom takmer 130-tisíc rôznych titulov. Od najstaršej, ktorou je starý nemecký kalendár v koženej väzbe Ewig-währender Calender z roku 1670, až po najnovšie, ktorými sú tento rok vydané knižné novinky. Každá kniha v ponuke Knihobotu má za sebou svoj jedinečný príbeh, ktorý môže pokračovať a jej cestou k ďalšiemu novému majiteľovi. Knihy sa tak dostávajú do obehu a nekončia v pivniciach, čo pozitívne podporuje udržateľnosť a cirkulárnu ekonomiku spoločnosti.

Každý mesiac Knihobot fanúšikom vyselektuje tipy pre inšpiráciu a pohodové čítanie podľa aktuálnej sezóny či zvolenej témy. Pokiaľ z ponuky na webe konkrétny titul zmizne, neznamená to, že sa tam čoskoro opäť neobjaví. Májové tipy predstavujú 10 najromantickejších knižných bestsellerov, ktoré sú aj skvelým tipom na darček.

1. Projekt ideálna manželka – Graeme Simsion

Mladý vedec Don hľadá svoju lásku nezvyklým spôsobom. Vytvorí tridsaťstranový dotazník, aby vylúčil nevyhovujúce kandidátky. Svoju spriaznenú dušu si vysníval, presne vie, ako má vyzerať a správať sa. A potom stretne trošku bláznivé, temperamentné a pre jeho veľké plány úplne nevhodné dievča menom Rosie.

2. Anna Karenina – Lev Nikolajevič Tolstoj

Klasika, ktorá v romantickej knižnici nesmie chýbať. Anna Kareninová žije spoločenským životom petrohradskej šľachty, pri istej príležitosti sa osudovo zaľúbi do mladého grófa Vronského, kvôli ktorému opúšťa nielen manžela, ale aj milovaného syna. Opojená láskou nevníma spoločenské odsúdenie. Situáciu chce riešiť rozvodom a legalizáciou nového vzťahu, no jej manžel takéto riešenie rázne odmietne. Anna odchádza s milencom a ich dcérkou do cudziny v úsilí uniknúť ťaživej skutočnosti…

3. Můj (téměř) dokonalý život – Sophie Kinsella

Katiemá na prvý pohľad dokonalý život. Býva v Londýne. Sľubnú kariéru, zaujímavých známych a krásne fotky na Instagrame. Ale realita je od tejto krásnej predstavy celkom odlišná: malý byt v prenájme, nevrlý susedia, cíti sa osamelá A k tomu všetkému ju šéfka Deméter, ktorá má podľa Katie všetko, po čom sama túži, vyhodí z práce a ona sa musí vrátiť domov…

4. Láska v čase cholery – Gabriel García Márquez

Päťdesiatjeden rokov, deväť mesiacov a štyri dni čakal Florentino Ariza na chvíľu, aby mohol Fermine Dazovej vyznať lásku. Bývalý milenec konečne využije príležitosť po tom, čo Ferminin osemdesiatročný manžel Juvenal Urbino zomrie po páde z rebríka, keď sa usiloval chytiť papagája, ktorý mu uletel. A skôr ako sa starí milenci vydajú na plavbu po rieke Magdaléne, aby vplávali do raja vzájomnej lásky..

5. Nedám Ti (vedieť) – Teagan Hunter

Stalo sa to nečakane, Monty Andrewsová bola v tej chvíli síce dosť mimo, no nemôže poprieť, že to medzi nimi nesmierne zaiskrilo nielen v bare, ale neskôr aj cez správy. A tak sa s ním dohodla na ďalšom stretnutí. Nemala v pláne znova a znova skončiť v posteli s potetovaným, svalnatým, nádherne nemravným slobodným oteckom. Všetko išlo ako po masle – než zistila, že je učiteľkou jeho syna.

6. S láskou Rosie – Cecelia Ahern

Rosie a Alex sú najlepší kamaráti. Ich vzťah je zo dňa na deň pevnejší a krajší, no ich cesty zakaždým niečo rozdelí. Keď sa Alex musí s rodičmi z Írska presťahovať do Bostonu, obaja tínedžeri kujú plány, že príde Rosie študovať do Bostonu. Tesne pred odletom sa však Rosie opije na záverečnom plese a otehotnie s chlapcom, ktorého s Alexom neznášali. Sny o vysokej škole, Alexovi, o závratnej kariére sa rozpadnú ako domček z karát a osud sa s hrdinami ešte poriadne zahrá.

7. Beth O’Leary – Spolubydlící

Tiffy Moorová potrebuje lacné bývanie, a to rýchlo. Leon Twomey žije v byte s jednou posteľou, má nočné smeny a potrebuje peniaze. Ich priatelia si myslia, že sú šialení, ale ide predsa o dokonalé riešenie: Leon cez deň prebýva v byte, zatiaľ čo Tiffy je v práci, a ona tam zase trávi čas večer a v noci. Nestretávajú sa, napriek tomu spolu začnú nadväzovať vzťah prostredníctvom odkazov na lístočkoch, ktoré si v byte nechávajú. Ako dlho bude trvať, kým sa do seba zamilujú?

8. Markéta Lukášová – Majonéza k snídaní

Ema mala s emóciami vždy problém. Neprežíva ich, drží si odstup a vŕta sa v nich. Zo všetkého najviac chce analyzovať lásku. Čo je vlastne zač a prečo napríklad jej rodičom zmizla? Prečo zostáva tichá babička s despotickým dedom? Prečo si jej najlepší kamarát neprizná, kam ho ťahá jeho srdce? Niektoré veci ale pochopíte len tak, že sa do nich namočíte, a preto sa sama pustí do vzťahového experimentu…

9. Pohádka máje – Vilém Mrštík

Z Brna do Ostrovačíc prichádza bohém Ríša a hneď ten istý večer vyrazí na bál. Je obdivovateľom aj veľkým znalcom ženskej krásy, ale napriek tomu ho stretnutie s pôvabnou Helenou zaskočí. Aj tej sa sympatický chlapec páči. Lenže láska nemá nikdy na ružiach ustlané. Helenka je veľmi hanblivé dedinské dievča a Richard ľahkovážny sveták, ktorý študuje v Prahe právo a pritom sa oddáva rôznym nerestiam a radovánkam. Rozprávka mája patrí medzi vrcholné diela českej impresionistickej literatúry. Kniha sa dočkala mnohých vydaní a jej nesmrteľnú filmovú verziu natočil v roku 1940 Otakar Vávra.

10. Anna Savas – Tajemství v nás

Keď sa mladá herečka Tessa Thorn dozvedá, že sa jej nový film odohráva na Faerfaxskej Univerzite, teda v meste, kde vyrástla, je už príliš neskoro, aby vycúvala. Pokiaľ totiž nechce ohroziť svoju kariéru, nesmie sa nikto dozvedieť, čo sa tu pred rokmi stalo. Ale jej plán rýchlo odbiť natáčanie a nenápadne zmiznúť, sa nenaplní. Tessa na seba strhne pozornosť hneď v prvý deň. Novinár Cole Williams nie je nadšený jej prítomnosťou a ani článkom, ktorý má o nej napísať. Závisí však od neho jeho novinárska budúcnosť. Pri spoznávaní sa však do nej zamiluje až po uši. Zároveň sa ale dostane nebezpečne blízko jej tajomstva, ktoré by mohlo ich lásku zničiť…

Knihobot pomáha ľuďom dostať KNIHY ZNOVU DO OBEHU. Vznikol v Čechách v roku 2019 ako alternatíva k online bazárom, ktoré nechajú všetku prácu na vás. Knihobot dostal k novým čitateľom už MILIÓN KNÍH. Koncom apríla 2022 vstúpil na Slovensko a má v pláne rozhýbať KNIŽNICE všetkých čitateľov, aby sa knihy aktívne čítali a nekončili zabudnuté v pivniciach.

