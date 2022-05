Knihobot už hovorí po slovensky – srdcia Slovákov chce získať nielen knižnými májovými tipmi. Do Vianoc plánuje stať sa jedničkou v predaji second-hand kníh na Slovensku

Knižný secondhand Knihobot vlani v Čechách predal okolo pol milióna kníh, tento rok by ich stovky tisíc chcel predať aj na Slovensku. Preto spúšťa web Knihobot.sk, pripravuje marketingové kampane a na leto chystá otvoriť prvú kamennú pobočku s cieľom stať sa jednotkou v predaji knižiek z druhej ruky. Slovákov chce osloviť špičkovým servisom, komunikáciou, a ich srdcia si získať aj pravidelnou dávkou inšpirácie a tipov na sezónne čítanie. Oficiálne sa prvý krát na Slovensku predstavil začiatkom mája na multižánrovom knižnom festivale BRaK (Bratislavský knižný festival). V rámci sprievodnej akcie PechaKucha Night Bratislava vol. 49. s podtitulom „Knižný biotop“ prezentoval Dominik Gazdoš, zakladateľ a CEO Knihobotu, jeho príbeh a plány s knižným biznisom na Slovensku.

Knihobot sa slovenskému trhu prvýkrát otvoril v novembri minulého roka, kedy jeho kuriéri začali obsluhovať aj zákazníkov mimo Čiech na zahraničných adresách a platba prebiehala už v eurách. Teraz však na Slovensku prestáva fungovať „na voľnobeh“. Postavil slovenský tím, spúšťa medzinárodný web, komunikáciu a marketing začína cieliť aj na slovenské domácnosti. A pripravuje sa na štart prvej kamennej pobočky, ktorá by sa mala v lete spustiť v Bratislave. Svojimi aktivitami má na čo nadväzovať. Necelý polrok pilotnej prevádzky totiž priniesol skvelé výsledky. Slovenskí čitatelia si objednali 51,5 tisíc knižiek. Naspäť do obehu potom stovky zákazníkov vrátili viac ako 10-tisíc titulov, za ktoré im bola vyplatená provízia presahujúca 12-tisíc eur. Ciele sú však výrazne vyššie. „Ukázalo sa, že slovenský trh má potenciál rásť v nasledujúcich rokoch podobne rýchlo, ako rastieme v Česku. Teda znásobiť objem predávaných aj prijímaných knižiek takmer 4-krát ročne. Veľa nám pomáha, že Slováci nemajú problém s nákupom českej literatúry, väčšina českých titulov sa totiž predáva aj v slovenských kníhkupectvách, u svetových diel sa navyše niekedy nevydávajú slovenské preklady, pokiaľ už existujú české,” hovorí Dominik Gazdoš, zakladateľ Knihobotu. „Aj prístup ku knihám majú Slováci podobný, ako Česi. Podľa niektorých prieskumov si radi priplatia za kvalitné tituly, na druhej strane nemajú problém kupovať si sezónnu literatúru na jednorazové prečítanie. Čo je pochopiteľne ideálny knižný adept na cirkuláciu.”

Dominik Gazdoš, zakladateľ a CEO Knihobot. Foto: Knihobot

Knihobot môže čerpať ešte z ďalšej výhody. Slovenský trh má výrazne menšiu sieť antikvariátov ako Česko a online predaj secondhand knižiek sa tu snaží rozbehnúť len jedno kníhkupectvo. Knihy sa tu predávajú predovšetkým v bazárovom predaji. To je však náročné na čas – každý jednotlivý titul je nutné nafotiť, dohovoriť sa so záujemcom, knižku zabaliť a poslať. A práve ako alternatíva k tomuto modelu Knihobot primárne vznikol. Knižky, ktoré chcú majitelia ponúknuť cez Knihobot do predaja totiž stačí jediný krát nafotiť „v komíne“. Nie je potrebné fotenie jednotlivých titulov, ani zoznam kníh. Skutočne postačí len jeden záber zoradených kníh. Následne ich odovzdať kuriérovi, ktorý si pre nich príde zadarmo, alebo ich odniesť na slovenskú pobočku Zásielkovne a potom už len čakať na výplatu provízie. Tá prebehne v eurách na zákazníkom zvolený účet.

Foto: Knihobot

Knihobot sa oficiálne predstavil na tohtoročnom knižnom festivale BRaK

Oficiálne sa Knihobot slovenskej odbornej verejnosti a fanúšikom prvý krát predstavil v stredu 11. mája na multižánrovom knižnom festivale BRaK (Bratislavský knižný festival). V rámci sprievodnej akcie PechaKucha Night Bratislava vol. 49. s podtitulom „Knižný biotop“ prezentoval Dominik Gazdoš, zakladateľ a CEO Knihobotu, jeho príbeh a plány s knižným biznisom na Slovensku. BRaK je festival vydavateľov, ilustrátorov, autorov, grafikov, typografov a všetkých priateľov peknej knihy. Multižánrový 9. ročník Bratislavského knižného festivalu #BRaK sa uskutoční od 11. do 15. 5. 2022 v kultúrnom centre Nová Cvernovka. „Som rád, že sa na našom festivale predstavil projekt Knihobot. Vďaka nemu knihy nekončia na povale, v pivnici, či v kontajneri, ale v rukách ľudí, ktorí radi čítajú. Niektoré tituly je už ťažké zohnať, aj preto sa mi páči myšlienka moderného a prístupného knižného seconhandu. Vďaka Knihobotu dostanú knihy nový domov a šancu na druhý život,“ uviedol František Malík, riaditeľ a dramaturg festivalu BRaK.

Foto: Knihobot

Foto: Knihobot

Máj lásky čas – čítanie vo dvojici s Knihobotom

Knihobot s príchodom na Slovensko fanúšikom okrem širokej ponuky titulov a možnosti rozhýbať knižnice prinesie aj mnoho ďalších aktivít. Aktuálne má skladom takmer 130-tisíc rôznych titulov. Od najstaršej, ktorou je starý nemecký kalendár v koženej väzbe Ewig-währender Calender z roku 1670, až po najnovšie, ktorými sú tento rok vydané knižné novinky. Každá kniha v ponuke Knihobotu má za sebou svoj jedinečný príbeh, ktorý môže pokračovať a jej cestou k ďalšiemu novému majiteľovi. Knihy sa tak dostávajú do obehu a nekončia v pivniciach, čo pozitívne podporuje udržateľnosť a cirkulárnu ekonomiku spoločnosti. Každý mesiac Knihobot fanúšikom vyselektuje tipy pre inšpiráciu a pohodové čítanie podľa aktuálnej sezóny či zvolenej témy. Pokiaľ z ponuky na webe konkrétny titul zmizne, neznamená to, že sa tam čoskoro opäť neobjaví.

Májové tipy predstavujú 10 najromantickejších knižných bestsellerov, ktoré sú aj skvelým tipom na darček. Dvojice, ktoré sa pri spoločnom čítaní odfotia, môžu získať merch a balíček kníh. Súťaž prebieha na Instagrame Knihobot.sk počas mesiaca lásky.

Foto: Knihobot

Ako bude fungovať Knihobot na Slovensku?

Objednané knihy doručí kuriér do druhého pracovného dňa, prípadne je možné využiť doručenie do siete Zásielkovne

Predávané knihy stačí nafotiť „v komíne” a odovzdať kuriérovi, ktorý ich vyzdvihne zadarmo, alebo ich odniesť do pobočky Zásielkovne

Predávať cez Knihobot je možné knižky v akomkoľvek jazyku, nesmú byť ale poškodené

Provízia je zákazníkovi vyplatená po predaji knižky a činí 60 % z predajnej ceny – 1,19 €

Odkazy na slovenský Knihobot

web: www.knihobot.sk

Instagram: https://www.instagram.com/knihobot.sk/

Dominik Gazdoš, zakladateľ a CEO Knihobot.cz

Spoluzakladateľ knižného secondhandu Knihobot pomáha ľuďom dostať znova do obehu prečítané knihy. Už v 19 rokoch otvoril v Zlíne malý bazárový obchodík a antikvariát. Po niekoľkých rokoch prevádzky antikvariátu sa rozhodol, že vrátenie kníh do obehu je potrebné robiť inak. Aby mohol obchod posunúť ďalej, presunul rodinu do Prahy a prehovoril brata a bývalého spolužiaka, aby mu pomohli myšlienku realizovať. V roku 2021 sa umiestnil vo výbere 30 pod 30 časopisu Forbes.

Matúš Karaffa, CEO Knihobot.sk

V segmente e-commerce má dlhoročné skúsenosti. Ako zakladateľ firmy Feedo, začal s podnikaním už počas vysokej školy. Predaj kojeneckých a detských potrieb sa vyšplhal do obrovských čísel a projekt úspešne exitoval. Zarobené peniaze investoval okrem technologických startupov aj do projektov Peevo, Juring či do vybudovania hydroponickej farmy v Prahe. Aktuálne prijal novú výzvu a energiu plánuje investovať do rozvoja a rastu projektu Knihobot na Slovensku.

Knihobot pomáha ľuďom dostať KNIHY ZNOVU DO OBEHU. Vznikol v Čechách v roku 2019 ako alternatíva k online bazárom, ktoré nechajú všetku prácu na vás. Knihobot dostal k novým čitateľom už MILIÓN KNÍH. Koncom apríla 2022 vstúpil na Slovensko a má v pláne rozhýbať KNIŽNICE všetkých čitateľov, aby sa knihy aktívne čítali a nekončili zabudnuté v pivniciach.

BRaK je festival vydavateľov, ilustrátorov, autorov, grafikov, typografov a všetkých priateľov peknej knihy. Multižánrový 9. ročník Bratislavského knižného festivalu #BRaK sa uskutočnil od 11. do 15. 5. 2022 v kultúrnom centre Nová Cvernovka. Tentokrát sa festival konal pod heslom „Nebáť sa nerásť“. Okrem víkendovej predajnej výstavy kníh boli súčasťou festivalu aj diskusie s autormi a autorkami, workshopy, detský program, koncerty, divadlá, či výstavy.

PechaKucha Night vznikla v Tokiu vo februári 2003. Koncept vymyslela dvojica architektov, Astrid Klein a Mark Dytham, a odvtedy sa tento prezentačný vírus rozšíril do viac ako 800 miest po celom svete, vrátane niekoľkých miest na Slovensku. Prezentačné večery sa v Bratislave konajú od roku 2008. Stretávajú sa a svoju prácu predstavujú dizajnéri, architekti, výtvarní umelci, aktivisti, iniciatívy a ďalšie tvorivé osobnosti. Momentálne je rozšírený do viac ako 1200 miest po celom svete. Čím je PechaKucha Night výnimočná? Každý z účinkujúcich má na svoju prezentáciu k dispozícii presný čas 6 minút a 40 sekúnd. Je to čas, počas ktorého komentuje 20 obrázkov – svojich projektov, pričom každý z nich zostáva na projekčnom plátne presne 20 sekúnd. Vďaka tomu prezentujúci rozprávajú v tempe, pútavo a vecne.

