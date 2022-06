Knihotaxi už jazdí ulicami Bratislavy, pomáha vrátiť knihy späť do obehu

Štrnásť známych tvárí využilo možnosť odskúšať pilotný projekt, ktorý knižný second hand KNIHOBOT SLOVENSKO spúšťa pred letom. Po uliciach Bratislavy bude jazdiť každý piatok, sobotu a nedeľu, minimálne do konca augusta, KNIHOTAXI. Objednať si ho môže každý, kto má plnú knižnicu a je mu sympatický trend udržateľnosti v knižnom svete.

„Najhorším riešením je odložiť knihy do pivnice alebo na povalu. Knihy sa zbytočne znehodnotia a nám záleží na tom, aby ešte niekomu urobili radosť. Vo väčšine prípadov sú to tituly, ktoré sa už nedajú kúpiť, a niekto po nich môže túžiť. Veľa ľudí nám však posiela i nové knihy, ktoré už prečítali a chcú ich poslať naspäť do obehu. Väčšina z nás knihy prečíta maximálne raz a potom ich už len máme odložené v knižnici,„ vysvetlil Matúš Karaffa, riaditeľ KNIHOBOT SLOVENSKO.

Bibiana Ondrejková & Matúš Karaffa CEO Knihobot Slovensko. Foto: Knihobot

Mnohé slovenské osobnosti podporili myšlienku udržateľnosti

Myšlienka udržateľnosti v knižnom svete zaujala moderátorku a influencerku Barbaru Babsy Jagušák. „Knihy pravidelne vytrieďujem, žijeme v cirkulárnom cykle – keď niečo má prísť domov, niečo musí odísť,“ vysvetľuje. Mnohé z kníh, ktoré by rada posunula ďalej, už doma nemá, privítala preto pomoc otca, spisovateľa Jozefa Heribana, ktorý pre KNIHOBOT SLOVENSKO venoval šesť svojich titulov.

Barbora Jagušák Heribanová. Foto: Knihobot

„Je skvelé, že trend udržateľnosti prešiel aj do knižného sveta,“ hovorí Erika Kresťánková, moderátorka TV JOJ. „Neužívajme si len nové knihy, ale aj tie, čo tu už máme. Knihy sú pre mňa absolútna radosť a šťastie, preto chcem, aby putovali ďalej a aby aj iní ľudia pri nich zažívali také silné pocity ako ja.“

Moderátorka Karin Majtánová nemá ku knihám majetnícky vzťah. „Keď knižku prečítam, málokedy sa k nej už vrátim. Knihy nemusím vlastniť, teší ma, keď majú svoj vlastný život. Stačí, keď mi robia chvíľku spoločnosť, obohatia ma. Rada si knihy požičiavam alebo vymieňam. A teraz už aj posúvam do obehu,“ dodala. Karin žije v duchu hesla – čo dáš, to sa ti raz vráti. Pre KNIHOBOT SLOVENSKO nachystala desiatky vzácnych kníh vo výbornom stave.

Karin Majtánová & Matúš Karaffa CEO Knihobot Slovensko. Foto: Knihobot

Iveta Malachovská venovala KNIHOBOTu tri vzácne tituly a verí, že cez knižný second hand nájde tú, po ktorej už dlho túži: „Zháňam Hugolína Gavloviča a jeho Valašskú školu – mravuv stodola, ktorá je aj dnes aktuálna.“

Herec Marcel Ochránek využil služby KNIHOTAXI doslova naplno. „Rozmýšľal som, čo s knižným dedičstvom po rodičoch. V škatuliach boli knihy, na ktorých som vyrastal spolu so súrodencami. Ale aj klasika ako Jilemnického Kronika, knihy od Maxima Gorkého a Hviezdoslava.“ Vo svojej knižnici uprednostňuje nové tituly. „Najmä knihy Dominika Dána a Jozefa Kariku. Zastávam názor, že to, čo získam na predaji starých kníh, investujem do jednej vzácnej…“

Marcel Ochránek & Matúš Karaffa CEO Knihobot Slovensko. Foto: Knihobot

Pre speváčku Marcelu Molnárovú je knižný second hand zdrojom kvalitnej a nedostupnej literatúry. Hľadá v ňom psychologické tituly, z ktorých čerpá informácie pre svoju rigoróznu prácu. Speváčka minulý rok skončila štúdium sociálnych vied a psychológie a chce si urobiť doktorát.

Marcela Molnárová. Foto: Knihobot

Viaceré osobnosti venovali autorské knihy, spevák Samo Tomeček svoju prvotinu „Vokál v (pop)rockovej hudbe na Slovensku“, ktorá sa dá kúpiť iba na KNIHOBOT SLOVENSKO.

Andrea Zimányiová & Samuel Tomeček. Foto: Knihobot

„Ďakujem všetkým, ktorí si hneď na prvý júnový víkend objednali Knihotaxi a poslali nám veľmi zaujímavé knižky. Knihotaxi bude po Bratislave jazdiť každý piatok, sobotu a nedeľu, minimálne do konca augusta. Budeme veľmi radi, ak sa nám počas leta len cez Knihotaxi podarí vrátiť do obehu desaťtisíc knižiek. Ktokoľvek môže prostredníctvom nášho webu Knihobot.sk predať svoje knihy – stačí nám len knižky odfotiť a my k vám zadarmo pošleme kuriéra či Knihotaxi, ktorý od vás knižky prevezme. Knihám nájdeme nových čitateľov a po predaji vám na účet vyplatíme šesťdesiatpercentnú províziu. Je to jednoduché a pohodlné,“ dodal Matúš Karaffa, riaditeľ KNIHOBOT SLOVENSKO.

Osobnosti, ktoré 3. júna rozhýbali knižnice a dali do obehu knihy cez KNIHOTAXI:

Magda Vášáryová, Bibiana Ondrejková, Barbora Jagušák Heribanová, Marcela Molnárová, Samo Tomeček, Andrea Zimányiová, Fero Mikloško, Marcel Holubec, Marcel Ochránek, Iveta Malachovská, Erika Kresťanková, Zlatica Puškárová, Karin Majtánová, Andrej Csino (IG @bratislavsky_spisovatel).

