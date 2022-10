Knihovrátok priniesol čitateľom za rok viac ako 1 000 000 eur na nové knihy

Služba Knihovrátok, ktorú na slovenský trh prinieslo kníhkupectvo Martinus, oslavuje prvé výročie. Za rok svojho fungovania odkúpila od zákazníkov vyše 300-tisíc čítaných kníh a rozdala v poukážkach viac ako 1 000 000 eur na nové knihy. Vďaka nej prináša Martinus na trh knihy, ktoré boli roky vypredané.

Knihovrátok od Martinusu, ktorému čitatelia ponúkajú tituly zo svojich domácich knižníc, oslavuje svoje prvé výročie. Za posledných 12 mesiacov vykúpilo najväčšie internetové kníhkupectvo vyše 300-tisíc čítaných kníh a ich pôvodným majiteľom vyplatilo v poukážkach viac ako milión eur. Tieto čísla poukazujú na záujem ľudí vrátiť knihy, ku ktorým sa už neplánujú vrátiť, a prezrádzajú, že Martinus za ne ponúka dobrú hodnotu. Knihovrátok takto pomáha zákazníkom „zarobiť“ si na nové knihy, ktoré vďaka poukážkam získajú oveľa lacnejšie či dokonca bez doplatku.

Ponechať alebo vymeniť?

Tak by mohla znieť „knihovrátkovská“ otázka, ktorá nabáda čitateľov urobiť si aký-taký poriadok medzi knihami. To, či vyradené knižky Knihovrátok od zákazníkov odkúpi, závisí od niekoľkých kritérií. Medzi tie najhlavnejšie patrí obľúbenosť v čitateľskom svete a ich stav. „Algoritmus čerpá do veľkej miery z našich predchádzajúcich skúseností a dát, ktoré ku knižkám máme, a snaží sa na základe toho odhadnúť, či a koľko daných kníh, ktoré človek ponúka, si bude vedieť nájsť svojich čitateľov. Systém sa aktualizuje po každom výkupe,“ objasňuje Michal Meško, CEO Martinusu.

Upratanú a vytriedenú knižnicu môžu čitatelia následne vďaka získaným poukážkam rozšíriť o nové knihy, a to za menej peňazí či v mnohých prípadoch prakticky bez doplatku. Až 13 % z doterajších 100-tisíc zákazníkov Knihovrátka si v poukážkach odnieslo viac ako 100 eur. Dáta kníhkupectva tiež ukazujú, že zákazníci si novú službu obľúbili a využívajú ju opakovane.

Knižky vykúpené prostredníctvom Knihovrátka Martinus predáva ďalej na svojom e-shope ako čítané. Za prvý rok predal viac ako 200-tisíc kníh z druhej ruky. Takmer polovica z nich je pritom v kníhkupectvách vypredaná a ich dotlač sa v blízkej dobe neplánuje.

Michal Meško, CEO kníhkupectva Martinus Foto: Martinus

Ostro sledované tituly

Keďže záujem o vypredané knižky bol veľký, na webe Knihovrátka pribudla funkcia sledovania titulov. Čitatelia si takto môžu „uchmatnúť“ vypredané tituly, hneď ako sa znovu objavia na sklade. Funguje to jednoducho. Stačí, ak zákazník zanechá pri vybranom titule svoj e-mail, čím sa prihlási na sledovanie titulu. O jeho dostupnosti ho bude informovať správa od Martinusu. „Služba Knihovrátok dala nášmu kníhkupectvu nový rozmer. Vďaka nej spájame ľudí s vypredanými titulmi, ktoré často roky neúspešne zháňajú. Za posledný rok sme od zákazníkov dostali množstvo ďakovných správ. Niektorí sa opätovne dostali ku knižkám, ktoré čítali v detstve, iní si po rokoch konečne skompletizovali svoje knižné série,“ dodáva Michal Meško.

Stiahnite si Knihovrátok do telefónu

Uľahčiť manipuláciu s čítanými knihami má za úlohu aj úplne nová aplikácia Knihovrátok, ktorá je verejnosti k dispozícii na stiahnutie iba pár týždňov. Jej výhodou je, že obsahuje skener čiarových kódov, vďaka ktorému môžu zákazníci rýchlo skontrolovať, ktoré knihy Knihovrátok vykupuje a ktoré nie. Sledovanie titulov v nej dostalo atraktívnu funkciu Strážnej sovy, ktorá zákazníkov upozorní, ak sa v Knihovrátku začne vykupovať kniha, ktorú majú doma.

Celý princíp Knihovrátka je postavený na jednoduchom postupe:

Čitateľ na stránke zadá tituly (alebo naskenuje čiarový kód v aplikácii), ktoré by rád posunul ďalej, a hneď sa dozvie, či a za akú sumu ich Martinus práve vykupuje. Po potvrdení výkupu knihy prinesie do ktoréhokoľvek kníhkupectva Martinus alebo pošle poštou či jednoducho cez najbližšiu pobočku Packety na náklady kníhkupectva Martinus. Veľkou výhodou je, že zákazníci nečakajú, kým sa ich knihy predajú. Po prijatí kníh na sklad ich Martinusáci do pár dní skontrolujú a zákazník obratom získa elektronickú poukážku, ktorú môže ihneď uplatniť pri nákupe ďalších knižiek.

Všetky informácie o Knihovrátku nájdu zákazníci na webe Martinusu alebo v mobilnej aplikácii Knihovrátok.

