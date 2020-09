Koalícia a Smer-SD ukazujú Pellegrinimu v parlamente červenú

Vládne strany a opozícia s veľkou pravdepodobnosťou nepodporia na septembrovej schôdzi parlamentu vznik nového poslaneckého klubu strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas – SD). Takýto postoj prezentovali pre portál Webnoviny.sk predstavitelia parlamentných strán.

Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini sa tak nebude môcť spoľahnúť na komfort, ktorý by jeho novej strane umožnil lepšie fungovanie na parlamentnej pôde. V stredu 16. septembra zároveň oznámi, že sa vzdáva funkcie podpredsedu parlamentu, ktorú po voľbách získal Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) ako druhá najsilnejšia parlamentná strana

Poslanec Erik Tomáš (Hlas-SD) povedal, že vníma rôzne názory vládnych strán a ak parlament vznik klubu neschváli, neodzrkadlí sa to na výkone poslaneckého mandátu.

„Naše fungovanie by bolo komfortnejšie, ale nie je to prekážkou na politickú činnosť a výkon mandátu. Keby sme aj nemali klub, tak naša poslanecká skupina by mala mať zabezpečenú účasť na poslaneckom grémiu, čo by bol ústretový krok,“ poznamenal Tomáš.

Šeliga vidí argumenty za aj proti

Šéf najsilnejšieho vládneho klubu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Michal Šipoš uviedol, že Pellegriniho strana neprešla voľbami, a preto nevidia dôvod, aby mala poslanecký klub.

Predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský sa vyjadril podobne. „Razím teóriu, že poslanecké kluby by mali mať strany, ktoré prešli voľbami, a nie strany, ktoré v priebehu volebného obdobia vznikajú ako huby po daždi,“ povedal.

Rovnako predsedníčka klubu Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová prezentovala odmietavý postoj. „Väčšinový názor klubu SaS je, že klub strany, ktorá nemala zastúpenie v parlamentných voľbách, nepodporíme,“ podotkla.

Podpredseda parlamentu za stranu Za ľudí Juraj Šeliga. Foto: SITA/Národná rada SR

Naopak, k Pellegriniho klubu má vnímavý postoj podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí). Podľa neho sú argumenty za a aj proti.

„Treba zvážiť, že Pellegriniho strana neprešla voľbami. Poslanci sú však nositelia konkrétneho mandátu. To znamená, že voľbami prešli. Nemám problém hlasovať za vznik klubu, pretože vnímam, že je to demokratická vec. Nepáčilo sa mi, keď v minulosti Robert Fico nepodporil vznik klubu SaS,“ pripomenul Šeliga.

Smer-SD Pellegriniho klub nechce, spoluprácu áno

Podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Dušan Jarjabek poukázal na to, že aktuálne dianie v Národnej rade SR nekopíruje výsledky volieb. Preto je podľa neho prirodzené, že nový klub strana nepodporí.

Jarjabek si nemyslí, že by postoj Smeru-SD mal vplyv na ďalšiu spoluprácu s odídencami okolo Pellegriniho. „Veď ten záujem je často totožný pri nazeraní na dnešnú koalíciu. Prejavilo sa to aj v blízkej minulosti pri zvolaní mimoriadnej schôdze parlamentu. Kolegovia Petra Pellegriniho sa k nám pridali,“ konštatoval Jarjabek.

Za odmietnutím sú obavy z konkurencie

Politológ a rektor Vysokej školy politických a spoločenských vied v českej Kutnej Hore Tomáš Koziak povedal, že stranu Hlas-SD vnímajú ostatné parlamentné strany predovšetkým ako politického konkurenta.

„V tom je praktický argument, prečo odmietajú podporiť vznik poslaneckého klubu. Keby strana Hlas-SD mala vlastný klub, možnosti jej pôsobenia v parlamente by boli širšie a bola by viditeľnejšia pre možných voličov,“ zhodnotil politológ.

Pellegriniho Hlas-SD sa poslednom prieskumy agentúry Polis pre TV Joj umiestnil na druhom mieste s podporou 16 percent za vládnym OĽaNO (20,7 percenta) a je zároveň najsilnejšou opozičnou stranou.

Čo platilo vlani, neplatí dnes?

V minulom volebnom období odídenci z SaS združení okolo Ľuboímra Galka požiadali o vznik poslaneckého klubu Demokratickej strany. Takisto išlo o stranu, ktorá neprešla voľbami.

Parlament vznik takéhoto klubu v októbri 2019 odmietol, ale podporili ho poslanci súčasných vládnych strán OĽaNO, Sme rodina aj zákonodarci z SaS s výnimkou poslankyne Jany Cigánikovej.

Za vznik klubu hlasovala napríklad súčasná šéfa klubu SaS Zemanová. Podľa nej je rozdiel medzi situáciou, ktorá je dnes a tou vlaňajšou.

„Musíte to vnímať ako gesto voči našim kolegom, ktorí vtedy odchádzali zo SaS. Bolo to na konci volebného obdobia, nie tri a pol roka do volieb ako teraz. Strana Petra Pellegriniho nemá žiadnu legitimitu vyjadrenú voľbami, len má nejaké percentá. Mali zostať v tej strane, za ktorú prišli do parlamentu,“ mienila Zemanová.

Faktom je, že za druhej vlády Mikuláša Dzurindu v roku 2003 parlament odsúhlasil vznik nového klubu odídencov z Mečiarovho HZDS. Klub nemal názov konkrétnej strany, volal sa Klub nezávislých poslancov.

Podľa politológa Koziaka vtedajšej koalícii vznik klubu „prišiel vhod“. „Vládna väčšina klub schválila, lebo jej neprekážal, skôr pomáhal. V tomto prípade pôsobila logika moci,“ komentoval situáciu spred rokov Koziak.

Výhody klubu v parlamente

Podľa zákona o rokovacom poriadku parlamentu na vytvorenie klubu je potrebných aspoň osem poslancov. Pellegriniho skupina má 11 poslancov, ktorí cez leto opustili rady materskej strany Smer-SD.

Klub má k dispozícii miestnosť v priestoroch budovy parlamentu. Zároveň má nárok na finančný príspevok z rozpočtu kancelárie parlamentu. Každý klub má svojho zástupcu na rokovaní poslaneckého grémia. Na tomto fóre sa riešia rôzne procedurálne otázky, ako sa bude pokračovať v rokovaní poslaneckého pléna alebo otázky politickej povahy.