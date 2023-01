Koalícia je utopená, obesiť sa ju už nedá, vyhlásil Fico v parlamente

Koalícia od opozície pýta bianko šek, chce byť vo funkciách bez toho, aby opozícia mohla odvolať ministrov či samotnú vládu.

Uviedol to predseda opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico v pléne Národnej rady SR v rozprave k uzneseniu o skrátení volebného obdobia. „Už ste utopení a obesiť vás sa nedá. Čo ešte viac chcete pani prezidentka Zuzana Čaputová, aby sme vám ukázali, že táto vláda je totálne neprofesionálna?,“ spýtal sa Fico.

Príliš skusení

Podľa neho koalícia tvrdí, že si musí vziať čas na to, aby orgány v trestnom konaní stihli dokončiť svoju prácu voči mafii.

„Viem, že sa vám táto predstava mnohým páči, samozrejme, máte smolu, že sme príliš skúsení na to, aby sme sa len tak ľahko nechali dostať do tých situácií, do ktorých nás chcete dostať. Chápem, že by ste boli veľmi radi, keby opoziční lídri sedeli pár mesiacov pred parlamentnými voľbami vo väzbe a išli bez oponentúry do volieb,“ povedal líder Smeru-SD.

Demokratický súboj

Ďalej dodal, že koalícia nevie viesť normálny demokratický súboj. „Vy nič iné neviete. Je veľmi nebezpečné, ak je súčasťou vládneho programu likvidácia opozície prostriedkami trestného práva. Viete, že vaši ministri vedia o zneužívaní trestného práva,“ uviedol Fico.

Fico zároveň predložil i pozmeňujúci návrh k uzneseniu o skrátení volebného obdobia, aby sa predčasné parlamentné voľby konali 27. mája.

„Keďže vláda SR bola odvolaná rozhodnutím prezidentky zo 16. decembra uplynulého roka a bola poverená vykonávaním jej pôsobnosti v obmedzenom rozsahu až do vymenovania novej vlády, je potrebné uskutočniť predčasné voľby v čo najkratšom termíne, aby bol zabezpečený riadny chod ústavných orgánov,“ uviedol Fico v návrhu.