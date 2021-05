Koalícia má „zarobené“ na viacero konfliktov. Zmiernenie kolúznej väzby sa môže vypomstiť OĽaNO

Koalícia má celú sadu problémov, ktoré môžu zapáliť veľký konflikt. Na krízový scenár to vyzeralo so skrátením kolúznej väzby. O tomto návrhu zákona z dielne Sme rodina sa má hlasovať už v utorok 18. mája. Na obzore je vraj kompromis, ktorý však môže byť v konečnom dôsledku neistý.

Koalícia pri chýbajúcej dohode väčšinou zvolí ústupový manéver a zákon presunie na ďalšiu schôdzu parlamentu. Urobila tak aj pri návrhu ústavného zákona o dlhovej brzde. SaS totiž chcela do zákona zakomponovať aj poistku, že sa nebude ďalej zvyšovať daňovo-odvodové zaťaženie.

Spor medzi OĽaNO a SaS je aj v prípade navýšenia štátneho rozpočtu o 3,5 miliardy eur. Liberáli odmietajú, aby sa novela zákona o štátnom rozpočte v tejto veci prijímala v zrýchlenom režime. Návrh prišiel do parlamentu v čase, keď minister financií Igor Matovič (OĽaNO) nebol na Slovensku. Rokoval v USA o ďalšej budúcnosti košických železiarní.

Kollárova žiadosť a tlak

Skrátenie kolúznej väzby žiada hnutie Sme rodina. Do parlamentu predložilo návrh zákona, o ktorom sa má hlasovať, či prejde do druhého čítania. Spolu s opozíciou a časťou klubu OĽaNO, ktorého niektorí poslanci sú vraj náchylní hlasovať za, by zákon prešiel napriek nevôli ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí).

Šéf Sme rodina Boris Kollár tvrdí, že o zmenu kolúznej väzby žiada od minulej jesene. Otvorene však priznal, že to robí aj pre nominanta Sme rodina, ktorý bol riaditeľom SIS Vladimíra Pčolinského. Ten je vo väzbe a je obvinený z korupcie. Pčolinského zdržala polícia tento rok v marci.

Kollár minulý týždeň v pléne parlamentu ostro kritizoval Kolíkovú. Pripomenul jej samovraždu exprezidenta polície Milana Lučanského vo väzbe. „Desiatich potrebujeme mať mŕtvych? Nestačí? Päťdesiati vám budú stačiť, pani ministerka?“ hovoril. Podobne ako opozícia tvrdí, že väzba nemá nahrádzať trest.

Zľava: Bývalý riaditeľ SIS Anton Šafárik, prezidentka SR Zuzana Čaputová a dnes už exriaditeľ SIS Vladimír Pčolinský. Foto: SITA/Branislav Bibel

Ministerka reagovala, že Sme rodina chce zmariť vyšetrovanie vo veciach, ktoré sú prejednávané v trestnom konaní. Porovnávanie dĺžky väzby v iných krajinách nie je podľa nej namieste, pretože na Slovensku je trestný proces komplikovanejší a vyšetrovateľ musí urobiť iné úkony ako vyšetrovateľ v druhej krajine.

Skrátenie väzby čo najskôr

Šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský nechcel komentovať, či sa ich návrh presunie na júnovú schôdzu alebo sa prijme iný postup. „Zatiaľ nie je definitívna dohoda, uvidíme po koaličnej rade,“ povedal portálu Webnoviny.sk Pčolinský.

Poslanec Ondrej Dostál (SaS) hovorí, že riešením by bolo, keby sa koalícia dohodla na kompromise a o návrhu Sme rodina sa nehlasovalo. Za lepšie riešenie považuje hlasovanie poslancov na júnovej schôdzi o vládnom návrhu.