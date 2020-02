Koalícia PS/Spolu podáva trestné oznámenie, na mítingu ĽSNS napadli ich dvoch členov

Poslanci koalície Progresívne Slovensko (PS)/Spolu dnes podali na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) trestné oznámenie v súvislosti s fyzickým útokom na dvoch ich členov. Na sociálnej sieti o tom informoval predseda PS Michal Truban. K incidentu malo dôjsť v piatok večer v Trnave, kde sa konal predvolebný míting strany Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).

Polícia hľadá svedkov

Popri mítingu ĽSNS sa zároveň konala protestná akcia proti tejto strane. Podľa Trubana si po ukončení mítingu „priaznivci extrémistov počkali na dvoch členov PS/Spolu a následne ich fyzicky napadli“. Polícia žiada svedkov incidentu, aby ju kontaktovali.

Truban tvrdí, že piatková udalosť iba odzrkadľuje, že povesť, ktorá stranu ĽSNS sprevádza, je pravdivá. „Včera v Trnave kotlebovci zase raz ukázali, že sú to extrémisti a násilníci. Ľudia majú právo protestovať a vyjadriť svoj nesúhlas. Nikto nemá právo ich za to napadnúť a zbiť. Oni používajú päste, my voči nim budeme striktne a dôsledne používať zákon,“ uviedol.

V Senici k stretom nedošlo

Protestná akcia sa popri predvolebnom mítingu ĽSNS uskutočnila včera aj v Senici, kde k násilným stretom nedošlo. Mítingy ĽSNS boli v uplynulých týždňoch sprevádzané protestnými akciami aj v Piešťanoch, Nových Zámkoch, Košiciach či Levoči. ĽSNS z dôvodu nesúhlasných postojov ľudí predčasne ukončila levočské zhromaždenie.

V súvislosti s piatkovým incidentom polícia žiada ľudí, ktorí boli svedkami protiprávneho konania, aby ju kontaktovali na čísle 158.