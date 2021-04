Koalícia rokuje o zriadení výboru na kontrolu NKÚ, kľúčové je podľa Šeligu zlepšiť dohľad nad hospodárením

Zriadenie osobitného výboru, ktorý bude rokovať o výsledkoch kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ), je v štádiu koaličných rokovaní. Ako pre agentúru SITA uviedol podpredseda parlamentu a strany Za ľudí Juraj Šeliga, hovoria o tom, aké by mal mať výbor kompetencie a ako by mal byť obsadený.

V súčasnosti podľa jeho slov diskutujú o tom, či by mal výbor fungovať napríklad ako odvolací orgán, ako je to v prípade Výboru Národnej rady SR (NR SR) na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), alebo či by mala činnosť výboru spočívať v dohliadaní nad zákonnosťou a účelnosťou rozhodovania NKÚ.

„Rovnako, a to považujeme za najkľúčovejšie je, že výbor by mal mať možnosť predvolať si kontrolované subjekty a ‚konfrontovať´ ich s výsledkami kontrolnej činnosti NKÚ a požadovať vysvetlenia. Hlavným cieľom, ktorý sledujeme, je zlepšenie dohľadu nad hospodárením s verejnými prostriedkami. Nechceme, aby sa opakovalo to, čo tu bolo za predchádzajúcich vlád, predovšetkým myslím na predražené tendre a nákup nepotrebných služieb,” dodal Šeliga. Dátum vzniku ako aj označenie zákonov, ktoré bude treba novelizovať, sú podľa neho predmetom rokovaní.