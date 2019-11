Koalícia s kotlebovcami alebo Harabinovou stranou Vlasť? Slováci vyjadrili svoj názor

Koalícia so stranou ĽSNS alebo Vlasť je neprijateľná pre viac ako dve tretiny ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo s Michalom Kovačičom televízie Markíza. Agentúra zisťovala u ľudí názor na možnú budúcu vládnu koalíciu, ak by sa opierala o podporu strany Mariana Kotlebu ĽSNS.

Nesúhlasia aj voliči Smeru

Takú istú otázku dostali aj v prípade podpory strany Vlasť, ktorej lídrom je Štefan Harabin. Prieskum realizoval Focus od 15.10. do 22.10. tohto roka na vzorke 1021 respondentov.

Celá prvá otázka znela: „Do akej miery je pre Vás osobne prijateľné, aby sa budúca vládna koalícia, ktorá vzíde z nasledujúcich parlamentných volieb, opierala o podporu Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko?“ Takáto koalícia by bolo neprijateľná pre 67 percent všetkých oslovených. Opačne odpovedalo 27 percent ľudí. A takmer šesť percent sa nevedelo rozhodnúť.

Prieskum sa týkal aj voličov jednotlivých politických strán. Napríklad, takúto koalíciu považuje za neprijateľnú viac ako 61 percent voličov strany Smer-SD. Prijateľné je to pre takmer 34 percent ľudí a neviem odpovedalo päť percent.

Neprijateľný aj Harabin

Voliči koalície strán Progresívne Slovensko a Spolu-občianska demokracia považujú spomínanú koalíciu za neprijateľnú, a to takmer 80 percent z nich.

Druhá otázkou bola: „A do akej miery je pre Vás osobne prijateľné, aby sa budúca vládna koalícia, ktorá vzíde z nasledujúcich parlamentných volieb, opierala o podporu strany Štefana Harabina Vlasť?“ Výsledky dopadli podobne.

Možnú koalíciu by za neprijateľnú považovalo 70,5 percenta ľudí. Naopak, za prijateľnú, ju vidí 24,1 percenta oslovených. „Neviem“ odpovedalo v tomto prípade 5,4 percenta.