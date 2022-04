Koalícia sa dohodla na pomoci pre ľudí, ale podľa Šeligu to nebude Ficových 1500 eur (video)

Vládna koalícia sa dohodla na pomoci pre ľudí. Ako informoval pred novinármi nezaradený poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí), koaliční predstavitelia by mali pomoc detailne predstaviť vo štvrtok.

„Dohodli sme. Veľmi rád by som chcel povedať na čom všetkom, ale nemôžem. Podarilo sa však dohodnúť aj na financovaní, aj na forme pomoci. Je to kombinácia nielen jednorazovej pomoci, ale aj dlhodobej. Nie je to 1 500 eur, ktoré sľuboval Robert Fico, ale myslím si, že je to dobre nastavené,“ povedal Šeliga.