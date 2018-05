Koalícia sa dohodla na znížení DPH na ubytovanie, Slováci by mali dostávať aj rekreačné poukážky

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) – Rozvoj domáceho cestovného ruchu by mali podporiť zníženie dane z pridanej hodnoty za ubytovacie služby na 10 percent a rekreačné poukážky pre zamestnancov vo výške päťsto eur.

Na zavedení týchto opatrení sa Slovenská národná strana (SNS) dohodla s koaličnými partnermi, parlament by sa mal nimi zaoberať na jeseň a platiť by mali od začiatku budúceho roka. Predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko v stredu diskutoval o týchto návrhoch a o situácii v turizme na pracovnom obede so zástupcami cestovného ruchu a regionálnych združení. Cestovný ruch v SR má podiel zhruba 3 % na hrubom domácom produkte.

Zamestnávatelia by uhradili väčšinu

Slovensko nemá zníženú základnú sadzbu DPH na ubytovacie služby ako jedna z troch krajín Európskej únie. SNS tento návrh podľa Danka konzultovala aj s Ministerstvom financií SR. Rekreačné poukážky by mali fungovať podobne ako stravné lístky pre zamestnancov. „Verím, že rekreačné poukážky potešia aj pracujúcich v tejto republike. Podstatou rekreačných poukážok bude to, že zamestnávateľ a zamestnanec sa budú môcť dohodnúť na tvorbe takým istým systémom, ako dostávajú stravné lístky. Rekreačné poukážky bude môcť používať zamestnanec prednostne zatiaľ len na území SR,“ povedal na brífingu Danko. Návrhom na podporu cestovného ruchu sa má venovať konferencia aj s účasťou odborárov a zamestnávateľov v júni.

Štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Ďurček (SNS) v súvislosti s rekreačnými poukážkami informoval, že zamestnávatelia by zo sumy 500 eur uhradili 55 %, resp. 275 eur, a zamestnanci zvyšných 45 %, čiže 225 eur. Poplatok zamestnávateľa by mal byť oslobodený od dane z príjmu a odvodového zaťaženia. „Poukážky budú využiteľné len v rámci Slovenska. Mohli by si ich uplatňovať zamestnanci, ktorí odpracujú u daného zamestnávateľa v čase, keď dostanú poukaz, dva roky,“ priblížil Ďurček s tým, že toto opatrenie by bolo na základe dobrovoľnosti.

Budú volať po jednotnej agentúre

Predseda parlamentu a národniarov sa vyslovil za jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí, a teda za opätovný vznik národnej turistickej organizácie na propagáciu krajiny. Slovenskú agentúru pre cestovný ruch (SACR) súčasné vedenie ministerstva dopravy zrušilo a od začiatku minulého roka ju zaradilo do svojich štruktúr. Rozvoju cestovného ruchu by podľa Danka mohol pomôcť vznik samostatného ministerstva.

„Budeme ďalej volať po jednej agentúre, ktorá bude reprezentovať Slovensko. Žiaľ, nemáme ministerstvo pre cestovný ruch a šport. Ak by sme ho mali, nemuseli by sme sa o tejto téme baviť,“ povedal Danko. Zrušenie SACR označil za krok späť a túto chybu podľa neho treba odstrániť. „Základnou chybou je to, že neexistuje samostatné ministerstvo pre cestovný ruch, ktoré by skĺbilo kompetencie z jednotlivých ministerstiev,“ dodal Danko.

Vypočutie požiadaviek po takmer dvadsiatich rokoch

Prezident Zväzu cestovného ruchu SR (ZCR) Marek Harbuľák privítal uvedené návrhy na podporu domáceho turizmu. „Po takmer dvadsiatich rokoch sú vypočuté naše požiadavky. Tieto opatrenia, ktoré by mali byť prijaté, sú prvé systémové, zamerané na podporu cestovného ruchu,“ povedal Harbuľák. Cestovný ruch podľa neho potrebuje iné podmienky na podnikanie a rozvoj služieb. „Budeme ďalej pokračovať v odbornej komunikácii a verím, že sa podarí nastaviť aj ďalšie systémové opatrenia, ktoré naštartujú nielen cestovný ruch, ale všetky odvetvia, a budú prínosom nielen pre podnikateľov a zamestnancov v cestovnom ruchu, ale aj pre regióny a ekonomiku Slovenska,“ dodal šéf ZCR.

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora uviedol, že rozvoj miest a obcí úzko súvisí aj s rozvojom cestovného ruchu a ten zas s ponúkanými službami a vytváraním pracovných príležitostí. Samosprávy podporujú návrhy v prospech cestovného ruchu a očakávajú ďalšie potrebné zámery v tejto oblasti. „ZMOS stál pri zrode zákona o cestovnom ruchu, pri vytvorení oblastných organizácií a krajských organizácií cestovného ruchu. Vnímam to, ako takéto organizácie fungujú, s čím sa potýkajú,“ povedal Sýkora, ktorý je starostom Štrby. Zároveň je predsedom predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry so sídlom v Poprade a predsedom krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska so sídlom v Prešove.