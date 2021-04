Koalícia sa z minulých chýb použila, Remišová vyzýva k návratu k tvrdej práci

Všetci v koalícii sa poučili z chýb a z tohto roka. Pred prvým rokovaním novej vlády to uviedla vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí). Dodala, že atmosféra na rokovaní koaličnej rady v utorok 6. apríla bola konštruktívna.

„Myslím si, že všetci sme sa poučili z chýb a z tohto roka. Teraz je čas znova tvrdo pracovať,“ zhodnotila. Zároveň povedala, že pri aktualizácii COVID automatu sa dohodli, že ho budú pravidelne prehodnocovať, keďže sa situácia dynamicky mení. Situácia sa podľa nej zlepšuje, a preto by sa mohol daný automat prehodnotiť a tak by sa mohlo začať s uvoľňovaním jednotlivých opatrení. Prioritou by mali byť školy.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) pred rokovaním vlády povedal, že sa nesmie zabúdať na chyby a omyly, ktoré urobili. Tie by im mali pripomínať, prečo sú vo svojich funkciách.

Želá si, aby to bolo lepšie vládnutie ako doteraz. „Ide o znovuzískanie dôvery občanov, pretože vládny program je dobrý a táto štvorkoalícia má silný mandát z predchádzajúcich volieb,“ zhodnotil.