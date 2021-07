Koalícia schválila za dva dni očkovací zákon aj pre slabú disciplínu opozície

Opozícia mohla vládnym stranám sťažiť prijatie takzvaného očkovacieho zákona. Pre svoju nedisciplinovanosť však nebola úspešná.

Viacerí jej poslanci sa nezúčastnili na hlasovaní, ktorým sa rozhodlo, že o zákone sa bude rokovať v zrýchlenom režime. Opozícia tvrdí, že v konečnom dôsledku by to aj tak nepomohlo a koalícia by nakoniec zákon presadila, ale neskôr.

„Nohami“ poslanci hlasovali aj v pondelok. Ich obštrukcia rozhodla, že parlament nakoniec nerokoval o návrhu Smeru odvolať z postu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Zákonodarný zbor nebol uznášaniaschopný. Prezentovalo sa iba 45 poslancov.

Neprišli ani poslanci Smeru a Hlasu. Obidve strany vyhlásili, že koalícia v nedeľu dvakrát zablokovala konanie schôdze, preto sa dnes rokovania nezúčastnili.

„Odmietli sme nechať zo seba robiť cvičené opice,“ povedal portálu Webnoviny.sk poslanec Hlasu Erik Tomáš. O Mikulcovi tak bude národná rada rozhodovať až v septembri.

Výčitky o dvoch kategóriách ľudí

Pokiaľ ide o očkovací zákon, ktorý sa oficiálne volá zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, prvé kľúčové hlasovanie sa o ňom odohralo v piatok.

Cieľom zákona bolo, aby zaočkovaní, negatívne testovaní a ľudia, ktorí prekonali COVID-19, mali viac slobody pri vstupe do prevádzok alebo na hromadné podujatia po príchode tretej vlny pandémie.

Koaličné hnutie Sme rodina a jeho šéf Boris Kollár avizovali, že zákon nepodporia, lebo nedopustia delenie ľudí na dve kategórie – zaočkovaní a nezaočkovaní.

Sme rodina takisto žiadala doriešiť problémy pendlerov. Pri hlasovaní, že zákon sa prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní, bolo hnutie proti.

Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Foto: SITA/Branislav Bibel

Trinásť chýbajúcich opozičných hlasov

Počty o tomto hlasovaní ukázali, že opozícia spolu so Sme rodina mohli zastaviť rokovanie v zrýchlenom režime. Za návrh vlády hlasovalo zo 110 prítomných 61 poslancov. Proti bolo 48, nehlasoval jeden. Neprítomných bolo 40 poslancov.