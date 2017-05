Koalícia Smer-SD, SNS a Most-Híd sa dohodla na príspevku Slovenska v boji proti terorizmu, ale aj na exekúciách

BRATISLAVA 4. mája (WebNoviny.sk) – Financovanie školstva, exekúcie, príspevok Slovenska v boji proti extrémizmu a sociálny balíček boli hlavné témy štvrtkovej Koaličnej rady, ktorá sa zišla vo formáte 3×3, teda po troch zástupcoch z každej koaličnej strany Smer-SD, SNS a Most-Híd. Ako informoval premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico, zástupcovia strán sa zhodli aj na spoločnom postupe pokiaľ ide o schôdzu NR SR, ktorá sa začne v utorok.

V hre je exekučná amnestia

Fico informoval, že pred pár mesiacmi sa stretli s ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou, ktorá má vypracovať analýzu exekúcií.

„Stojíme pred balvanom, na ktorý musíme reagovať, a ten balvan sa nazýva 3,7 milióna exekúcií, ktoré sú na našich súdoch,“ povedal Fico s tým, že tieto exekúcie ovplyvňujú zamestnanosť asi 40 až 60-tisícov ľudí, ktorým sa neoplatí začať pracovať, pretože ak by začali, „exekútor by im skočil na krk“.

Podľa Fica je politická dohoda, že ide o príliš vážny problém a Lucia Žitňanská na najbližšej koaličnej rade predloží analýzu toho, o aké exekúcie ide a ako sa budú správať k exekútorom.

Šéf strany Most-Híd Béla Bugár skonštatoval, že koalícia už schválila zákon, ktorý rieši exekúcie do budúcnosti, ale treba vyriešiť aj tie, ktoré sú tu teraz. Myslí si, že v určitých prípadoch by mohlo dôjsť aj k exekučnej amnestii.

Boj proti extrémizmu

Premiér takisto avizoval, že sa s lídrami ostatných koaličných strán zhodli na príspevku Slovenska na boj proti extrémizmu.

Slovensko chce podľa Fica vyslať expertov do Iraku, ktorí by irackú armádu učili odmíňovať. Slovensko by takisto mohlo prispieť aj odmíňovacou technikou. Rovnako by tam mohli ísť odborníci, ktorí by učili príslušníkov irackej armády učiť opravovať tanky ruskej výroby T-72.

Premiér avizoval pomoc v boji proti terorizmu aj v podobe vysielania vojenských policajtov. Pripomenul, že parlament sa bude zaoberať aj memorandom o našich záväzkoch v obrane. „Držíme svoj postoj čo sa týka 1,6 percenta HDP a potom nastavíme nejaký kredibilný plán do budúcnosti,“ informoval Fico.

Slovensko chce do roku 2020 vynaložiť na svoju obranu 1,6 percenta HDP, záväzok v rámci NATO sú dve percentá. Momentálne ide z rozpočtu na obranu približne 1,2 percenta.

Danko vníma problémy ľudí

Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko podľa vlastných slov vníma problémy ľudí a preto upriamil pozornosť na zákon o pôde či dovoze áut, ktorými sa parlament bude zaoberať.

Predseda strany Most-Híd doplnil, že podľa plánu legislatívnych úloh na tento rok je záväzok vyčleniť policajnú inšpekciu z ministerstva vnútra.

Podľa Bugára sa dohodli, že do konca mája strany dokončia svoje stanoviská, ktoré už sú na svete, a potom môže vzniknúť zákon. Bugár sa odmietol na adresu opozície vyjadriť, Fico a Danko na ňu zaútočili.