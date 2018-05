Koalícii tečie do topánok, poslanci SaS sa pustili do SNS pre novelu o politických stranách

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Určenie minimálneho počtu členov výkonného orgánu, ktorý má mať politická strana, aby mohla kandidovať vo voľbách, je podľa SaS obdobne intelektuálne bezprizorný nápad ako zákonné určenie minimálneho počtu členov strany. Je však oveľa neškodnejšie.

Otváranie zákona o politických stranách je naozaj to posledné, čo Slovensko a jeho občania dnes potrebujú. To potrebujú len strany, ktorým tečie do topánok, uvádza sa v stanovisku SaS. Liberáli však majú obavu, že dráma ešte len nastane, keď sa cez koaličné poslanecké návrhy prepašujú do zákona veci odporujúce duchu demokracie a litere ústavy.

Podľa poslanca Smeru-SD Marka Maďariča formálne veci, ktoré majú stranu charakterizovať, by nemuseli byť v podstate zlé, ale určite by sa mu nepáčilo, keby to bolo účelovo namierené proti nejakej existujúcej strane. Ak zákon spresní niektoré kritériá, Maďarič nevidí dôvod ho nepodporiť.

Novela z dielne SNS stanovuje orgány strany a minimálne počty členov orgánov strany. Zo zákona každá strana bude musieť mať podľa predsedu poslaneckého klubu SNS Tibora Bernaťáka revíznu komisiu, rozhodcovský orgán a výkonný orgán (predsedníctvo). Okrem toho najvyšším straníckym orgánom bude snem. Strana tiež bude musieť mať štatutára. Každý orgán strany, okrem štatutárneho, bude musieť mať najmenej troch členov a výkonný deväť členov. Jeden člen nemôže byť vo viacerých orgánoch naraz.