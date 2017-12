Koaličná rada rozhodla o zmrazovaní platov poslancov, výsledky chcú prezradiť na rokovaní vlády

BRATISLAVA 4. decembra (WebNoviny.sk) – Kríza v koalícii Smeru, SNS a Mosta-Híd, keď premiér Robert Fico hrozil spojením hlasovania o zmrazení platov s hlasovaním o dôvere vláde, sa podľa Denníka N skončila.

V nedeľu rokovala Koaličná rada, na ktorej boli predsedovia strán aj predsedovia poslaneckých klubov a dohodli sa, že platy sa zmrazovať nebudú. „Dohodli sa, koaličných poslancov budú o výsledkoch rokovania informovať zajtra,“ povedala pre Denník N hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.

Nový zákon o platoch ústavných činiteľov

Koalícia chce podľa informácií Denníka N prijať pozmeňovací návrh pravdepodobne k zákonu o dani z príjmu, podľa ktorého sa platy poslancov dočasne zvýšia symbolicky o jedno euro. Presný spôsob, ako to spravia, oznámia koaličné strany v utorok po spoločnom rokovaní vládnych poslaneckých klubov.

Ako denník ďalej píše, koaličné strany sa zároveň dohodli, že už na januárovej schôdzi sa začnú zaoberať novým zákonom o platoch ústavných činiteľov tak, aby platil od 1. júla. Koalícia tiež v utorok neumožní hlasovať o Matovičovom návrhu na zmrazenie platov.

Zmrazovanie od roku 2011

V prípade nepriamej novely musí navrhovateľ, v tomto prípade minister zdravotníctva Tomáš Drucker, s pozmeňovacím návrhom súhlasiť, čo však nebude. Denník pripomína, že poslanci minulý týždeň v stredu nehlasovali za skrátený legislatívny návrh, ktorý im mal tak ako každý rok zmraziť platy.

Keďže si poslanci zmrazujú platy už od roku 2011, znamenalo by to, že si mesačne polepšia asi o tisíc eur. Premiér Robert Fico vyhlásil, že to považuje za absolútne neprípustné a očakáva, že Národná rada SR ešte do konca roka zmení svoje rozhodnutie. „V opačnom prípade budem iniciovať spojenie hlasovania o platoch ústavných činiteľov s hlasovaním o dôvere vláde,“ dodal.

Fico týmto stanoviskom nahneval poslancov z Mosta, ale aj SNS, ktorí povedali, že im premiér nebude diktovať, ako majú hlasovať. Proti zmrazovaniu sa postavili aj stranícke orgány Mosta na sobotnom stretnutí ich rady.

Žitňanská hrozí odchodom z vlády

Denník N takisto informuje aj o tom, že koaliční lídri hovorili aj o nominácii štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej (za Smer) do Súdnej rady SR. Jankovskú navrhol poslanec za Smer Róbert Madej. Proti je ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a hrozí preto odchodom z vlády.

„Smer prisľúbil, že nomináciu buď stiahne alebo Jankovská sama odstúpi. Jankovská, ktorá je tiež sudkyňou s pozastaveným výkonom funkcie, tiež zároveň uvažuje, že odstúpi aj z funkcie štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti a bude poslankyňou,“ píše Denník.