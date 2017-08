Koaličná rada zasadne v Národnej rade SR, zmenu presadil Andrej Danko

BRATISLAVA 10. augusta (WebNoviny.sk) – Koaličná rada nebude v piatok rokovať na Úrade vlády SR, ako avizoval predseda Mostu-Híd Béla Bugár po poslednom rokovaní vládnej trojky, ale v parlamente.

Presadil to predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. V piatok premiér Robert Fico aj Bugár očakávajú návrhy Danka k riešeniu koaličnej krízy, ktorá vznikla v pondelok vypovedaním Koaličnej zmluvy zo strany národniarov.

SNS trvá na tom, že súčasnú Koaličnú zmluvu vypovedala, a teda podľa informácií agentúry SITA trvá na príprave novej dohody.

V nej má byť zakotvené vzájomné informovanie sa partnerov pred rokovaním vlády a parlamentu. SNS sa plánuje v piatok ohradiť proti “vykrádaniu tém” Smerom. Podľa národniarov majú prichystané viaceré témy a Fico ich predbieha s ich oznámením.

Národniari tiež požaduje jasné stanovenie kompetencií. Prekáža im totiž, že nominanti Smeru sa starajú do všetkých rezortov. Danko bude teda namietať, že ministri kultúry a spravodlivosti Marek Maďarič a Lucia Žitňanská sa vyjadrujú k veciam, do ktorých ich nič nie je.

Národniari chcú presadiť trinásty plat

Slovenská národná strana chce prísť v piatok na rokovanie Koaličnej rady s viacerými programovými požiadavkami, ktoré sa národniarom doteraz nepodarilo presadiť a narážajú na odpor viacerých ministrov za Smer.

Podľa informácií agentúry SITA bude SNS klásť dôraz na sociálne opatrenia, ktoré majú pomôcť rodinám a dôchodcom, ide napríklad o presadenie 13. platu pre každého zamestnanca, ktorý by nebol zaťažený odvodmi a daňami. Predseda SNS Andrej Danko hovorí o 13. plate od marca.

Národniari tiež presadzujú ďalšie výhody pre zamestnancov. Ide napríklad o cestovné šeky. Tie by mali dostávať aj dôchodcovia. Keďže sa darí ekonomike štátu, SNS podľa informácií agentúry SITA presadzuje zníženie daňového zaťaženia. V štátnej správe chcú národniari dosiahnuť rast minimálnej mzdy. Pri týchto témach však narážajú na neochotu ministra financií Petra Kažimíra.

Pomoc slovenskému kúpeľníctvu

SNS chce tiež presadiť tému, s ktorou išli do volieb, a to je pomoc slovenskému kúpeľníctvu. Má ísť o sériu legislatívnych zmien. Ide napríklad o návrh znížiť DPH na služby v kúpeľníctve a cestovnom ruchu či zjednodušenie investovania do podnikateľských zámerov v tejto sfére.

„Sme presvedčení, že vhodná legislatíva a stimuly pre podnikateľské subjekty pôsobiace v kúpeľníctve a v cestovnom ruchu môžu mimoriadne oživiť toto odvetvie, čím sa môže pozdvihnúť ekonomika krajiny, znížiť nezamestnanosť i pritiahnuť viac záujemcov zo zahraničia,” uviedol nedávno Danko. SNS chce tiež klásť dôraz na budovanie cyklotrás.

V Smere sa podľa informácií agentúry SITA v stredu začalo hovoriť o možnosti predčasných parlamentných volieb. Viacerí členovia užšieho vedenia Smeru ukazujú na nespoľahlivosť Andreja Danka ako koaličného partnera a trvajú na tom, že SNS sa ustupovať nemá. Odmietajú tiež uzatvorenie novej Koaličnej zmluvy. Ak podľa nich Danko neustúpi, treba vypísať predčasné voľby.

Most-Híd pripúšťa zmenu Koaličnej zmluvy, ale odmieta podpis novej. Podľa informácií agentúry SITA však Mostu-Híd neprekáža, aby sa Koaličná rada stretávala častejšie a rokovala o pripravovanej legislatíve.