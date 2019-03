Video: Mariána Kočnera obvinili v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka (aktualizované)

aktualizované 14. marca 14:27

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) – Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR potvrdil informáciu o obvinení Mariána K. v prípade úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Uviedli to vo štvrtok dozorujúci prokurátori, ktorí tiež doplnili, že obvinenie je postavené na reálnych dôkazoch a nie na základe spoločenskej či mediálnej objednávky. Až do súčasnosti boli obvinené v tomto prípade štyri osoby, Tomáš S., Miroslav M., Alena Zs., a Zoltán A.

„Vyšetrovateľ 8. marca vzniesol obvinenie Mariánovi K. z objednávky vraždy novinára Jána Kuciak, a to na základe objektívnych dôkazov,“ uviedol dozorujúci prokurátor. Mariánovi K. obvinenie doručili vo štvrtok a v krátkom čase je naplánovaný jeho výsluch už v pozícii obvineného. Úrad špeciálnej prokuratúry plánuje informovať verejnosť hneď po tom, ako to štádium prípadu dovolí.

Predĺženie väzobného stíhania

Prokuratúra tiež v prípade žiada predĺženie väzobného stíhania obvinených pre prípravné konanie, ktoré nesmie presiahnuť 25 mesiacov. „Urobíme všetko pre to, aby táto trestná vec bola čo najskôr ukončená. Rozsah úkonov, ktorý nás ešte čaká, je pomerne značný a v súčasnosti nedokážeme konkretizovať časový rámec,“ odpovedal prokurátor na otázku, či by mohli byť obžaloby pripravené do leta tohto roka.

Popri vyšetrovaní úkladnej vraždy sa pracuje aj na iných prípadoch, ktoré vyplynuli priamo z tejto činnosti. Podľa prokuratúry sa dá hovoriť v desiatkach takýchto prípadov. „Ide o sledovanie novinárov, protiprávnu činnosť policajtov a ďalšie,“ potvrdil úrad. Prokuratúra nechcela potvrdiť ani vyvrátiť, či z vyšetrovania prípadu Kuciak vyplynulo aj preverovanie aj bývalých či súčasných politikov.

Vyšetrovací spis má 15-tisíc strán

Vyšetrovací tím bude aj naďalej spolupracovať s Europolom, pričom spoločné vyšetrovanie s talianskou políciou bude ukončené. Prokuratúra totiž zdôraznila, že spolupráca s Talianmi bola iba za účelom potvrdenia takzvanej „talianskej stopy“, ktorú vyšetrovanie vyvrátilo.

Europol slovenskej strane pomohol najmä s analýzou množstva dát, ktoré boli zaistené. Ide o mobilné dáta telefónnych operátorov či kamerové záznamy. Pri vyšetrovaní bolo doposiaľ zaistených 790 stôp, 96 mobilných telefónov či tabletov, 108 USB kľúčov, 13 hardiskov a 26 počítačov. Spis má v súčasnosti 15-tisíc strán a takmer 40 zväzkov.

Od vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice uplynul 21. februára rok. Verejnosť sa o vražde dozvedela v pondelok ráno 26. februára 2018. Ešte v ten deň vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar potvrdil, že Kuciakova vražda pravdepodobne súvisí s jeho novinárskou prácou. V prípade sú aj ďalší štyria obvinení, konkrétne Tomáš Sz. a Miroslav M. ako vykonávatelia, Zoltán A. ako sprostredkovateľ a Alena Zs. ako objednávateľka.