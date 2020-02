Koho by volili Slováci, ak by mali dva hlasy? Smerákom drukuje aj Kotleba a progresívcom Kiska

Koho by Slováci volili, ak by mali v parlamentných voľbách nie jeden, ale dva hlasy? Nie je prekvapením, že druhou alternatívou pre voličov Smeru-SD by bola SNS, a že voliči koalície Progresívne Slovensko/Spolu by si ako druhú možnosť vybrali Kiskovu stranu Za ľudí.

Možno to vyčítať z odpovedí na otázku, koho Slováci v sobotu 29. februára 2020 popri svojom favoritovi zvažujú ako druhú voľbu. Prieskum pre Denník S exkluzívne vypracovala spoločnosť Communications & Campaings na prelome januára a februára na vzorke 1007 respondentov, ktorí odpovedali, že by sa na voľbách zúčastnili.

Do parlamentu sa môže dostať aj Drucker

„PS/Spolu a Za ľudí či dvojica Smer a SNS majú podobne uvažujúci elektorát. Tvoria spojené nádoby a vzájomne si preberajú voličské skupiny,“ komentoval výsledky prieskumu riaditeľ spoločnosti a politológ Martin Urmanič.

Voličom Smeru je blízka aj Kotlebova ĽSNS, ako druhú alternatívu by si ju vybralo vyše 13 percent z nich. Cez 10 percent prívržencov Smeru by volilo aj stranu Dobrá voľba exministra Tomáša Druckera. Táto strana sa vyskytuje ako jedna z prvých alternatív pre viaceré subjekty.

„Znamená to, že táto strana by pri dobrom nastavení finišu kampane mohla nabrať potrebné percentá na vstup do parlamentu,“ konštatuje Urmanič.

OĽaNO je alternatívou pre mnohých

Pre Kotlebovcov je hneď druhou alternatívou strana Vlasť Štefana Harabina, blízka je im aj Kollárova Sme rodina, SNS a OĽANO.

Ako už bolo povedané, PS/Spolu a Za ľudí sú ako spojené nádoby, a ak by ich voliči mohli vhodiť do volebnej urny dva hlasy, dali by si ich navzájom. Voliči OĽaNO a Sloboda a Solidarita sa podobne prepojení a hlasy by si dali navzájom. Prvou alternatívnou voľbou pre prívržencov Sme rodina by bola OĽaNO a hneď potom Smer-SD.

„Pri OĽaNO je zaujímavá tá skutočnosť, že u nej existuje predpoklad, že by jej voliči mohli zaznamenať odliv do iných opozičných strán. Je to dosť vidieť, a preto Matovič zvolil taký štýl, že nerozlišuje medzi opozičnými a koaličnými stranami a jeho útoky sú smerované takpovediac voči všetkým,“ uviedol Urmanič.