Koho príjmy brexit naviac poškodí a kto bude naopak z odchodu Veľkej Británie z EÚ profitovať?

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) – Odchod Veľkej Británie z Európskej únie najviac poškodí príjmy Britov a Nemcov. Očakáva sa, že straty budú hlavne výsledkom vyšších cien tovarov a služieb spôsobených clami.

Štúdia Bertelsmannovej nadácie

Obyvateľom USA a Číny by sa príjmy po brexite mohli zvýšiť. Vyplýva to z najnovšej štúdie Bertelsmannovej nadácie, o ktorej informoval nemecký spravodajský portál dw.com.

V prípade tvrdého brexitu podľa štúdie obyvatelia Európskej únie bez Británie pocítia zníženie príjmov o zhruba 40 mld. eur ročne.

Niektoré krajiny budú z brexitu profitovať

Ľuďom v Británii sa v prípade brexitu bez dohody zmenšia príjmy o 57 mld. eur ročne, čo predstavuje 837 eur na obyvateľa. Príjmy obyvateľov Nemecka sa podľa štúdie znížia o približne 10 mld. eur ročne.

Zo štúdie Bertelsmannovej nadácie vyplýva, že niektoré krajiny mimo EÚ budú z brexitu profitovať, predovšetkým, ak bude neriadený.

Príjmy v USA by sa mohli po tvrdom brexite zvýšiť o zhruba 13 mld. eur ročne, prímy Číňanov by mohli stúpnuť o približne 5 mld. eur a príjmy v Rusku by brexit mohol zlepšiť o zhruba 260 mil. eur ročne.