Kolíková má podľa politologičky potenciál dynamickej líderky Za ľudí, Šeliga sa zas vyznačuje diplomaciou

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková má potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou strany Za ľudí. Poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa zasa vyznačuje diplomaciou a dobrými vyjednávacími schopnosťami. Pre agentúru SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Tak Šeliga, ako aj Kolíková, sa totiž netaja ambíciou prebrať stranu Za ľudí po súčasnej predsedníčke a vicepremiérke Veronike Remišovej.

Remišová to ako predsedníčka nemala ľahké

„Aktuálna predsedníčka strany to po zakladateľovi a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi na svojej pozícii nemala ľahké. Strana po jeho odchode začala preferenčne výrazne klesať. Ak by obhájila svoj post, tento trend by v strane pokračoval,“ myslí si politologička.

Kolíková je, naopak, podľa jej slov v mnohých prípadoch považovaná za najúspešnejšiu ministerku tejto vlády. „Má víziu, nebojí sa nesúhlasu a otvorene komunikovať aj ťažké a náročné témy. Má teda potenciál byť progresívnou a dynamickou predsedníčkou,“ priblížila Dulinová Bzdilová.

Šeliga býva v strane označovaný za takzvaného kompromisného kandidáta do tejto funkcie. Podľa politologičky kladie dôraz aj na spoluprácu.

„Má potenciál snažiť sa o dohody vo vnútri aj mimo strany a najviac sa spomedzi spomínaných osobnosťou približuje zakladateľovi Andrejovi Kiskovi,“ doplnila.

Situácia v strane je napätá

V strane Za ľudí momentálne panuje napätá situácia. Predsedníčka strany Veronika Remišová napriek tomu nereflektuje na výzvu nespokojnej časti Za ľudí, požadujúcich zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by o týchto veciach diskutovali.

Na otázku agentúry SITA, či to môže to mať v konečnom dôsledku za následok odchod ďalších členov strany, politologička odpovedala, že to bude viesť nielen k nárastu nespokojnosti, triešteniu strany, odchodov ďalších členov, „no takéto správanie môže byť rozbuškou nálože, ktorá môže stranu definitívne pochovať“.

Zaľudia sa stále nedohodli na kandidátovi

Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská navyše médiám 16. júna oznámila, že na júnovej parlamentnej schôdzi sa nebude voliť nový podpredseda parlamentu, ktorý má vo funkcii vystriedať práve Šeligu. Tento post patrí strane Za ľudí, no tá sa nevie dohodnúť na spoločnom kandidátovi do tejto funkcie. Politologička to pripisuje líderke strany, ktorá sa podľa jej slov „hrá na mŕtveho chrobáka“.

„Rozhodovacie procesy v strane Za ľudí zamrzli na mŕtvom bode, z ktorého únikom bude až zvolenie novej predsedníčky či nového predsedu,“ uzavrela Dulinová Bzdilová.