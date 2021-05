Kolíková podľa Pellegriniho stráca pôdu pod nohami, do konca víkendu by mala zvážiť demisiu

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) by mala zvážiť podanie demisie do konca tohto víkendu. Povedal to v sobotu v Banskej Bystrici predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Mimoriadna schôdza Národnej rady SR (NR SR), na ktorej má byť ministerka Kolíková odvolávaná z funkcie, sa uskutoční v pondelok 10. mája so začiatkom o 10:00. Schôdzu iniciovala opozičná strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SD). Pellegrini zopakoval, že nezaradení poslanci parlamentu zo strany Hlas-SD budú hlasovať za odvolanie Kolíkovej z funkcie.

Kolíková stráca pôdu pod nohami

„Ukazuje sa, že pani Kolíková akoby strácala pôdu pod nohami aj vo vlastnej koalícii,“ uviedol líder Hlasu-SD.

Ministerke vyčíta nielen kauzu v jej rodinnej firme, ale aj reformu justície, ktorú podľa jeho slov kritizuje aj sudcovský stav, nezvládnutie kauzy úmrtia policajného exprezidenta Milana Lučanského, či spôsob, akým komunikuje na verejnosti.

„Je evidentné, že si ju vo funkcii neželá časť poslancov OĽaNO. Môže to byť tiež istý druh pomsty zo strany bývalého premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ako pani Kolíkovú dostať zo stoličky ministerky,“ dodal Pellegrini.

Opozícia podala návrh na vyslovenie nedôvery

Opoziční poslanci v návrhu na vyslovenie nedôvery uvádzajú, že od nástupu na post ministerky spravodlivosti Kolíková preukazuje veľkú mieru neodbornosti.

„Prakticky všetky návrhy, ktoré predložila, boli podrobené rozsiahlej odbornej kritike a často museli byť dopracované na pôde NR SR,“ uviedli. Podľa opozície ministerka zlyhala aj pri tragických udalostiach týkajúcich sa osôb držaných za zvláštnych okolností vo väzbe.

„Mária Kolíková je bez akýchkoľvek pochybností spoluvlastníčkou firmy MK Real, s.r.o. Ďalšími spoluvlastníkmi tejto firmy sú brat a matka ministerky a konateľkou je nevlastná sestra ministerky. Konateľka bola v januári 2020 právoplatne odsúdená za spreneveru takmer 16-tisíc eur, ktoré patrili majiteľom bytov v bytových domoch v Moste pri Bratislave, ktoré spravovala rodinná firma Kolíkovcov MK Real, s.r.o.,“ doplnili poslanci v návrhu.