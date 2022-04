Kolíková: Reforma súdnej mapy spravila bodku za tým, aby mohlo Slovensko poslať žiadosť o platbu za Plán obnovy

Reforma súdnej mapy spravila bodku za tým, aby mohlo Slovensko poslať žiadosť o platbu za Plán obnovy. Skonštatovala to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) na piatkovej tlačovej konferencii, na ktorej predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) oznámil, že Slovensko požiada v piatok Európsku komisiu (EK) o prvú platbu z Plánu obnovy a odolnosti v objeme 458,3 milióna eur.

Šéfka rezortu spravodlivosti vysvetlia, že reforma justície je kľúčom pre právny štát na Slovensku. „Musíme vrátiť dôveryhodnosť v justíciu a práve táto reforma je toho dôležitým nástrojom,“ povedala. Zdôraznila, že reformou súdnej mapy sa podarí špecializovať sudcov na celom Slovensku. Je tak podľa nej dôležitá aj pre regióny.

Rezort spravodlivosti presadil tiež vytvorenie troch prvostupňových správnych súdov. Občania, ktorí sa súdia so štátom, by mali mať rozhodnutia rýchlejšie a o ich veci by mal rozhodovať špecializovaný sudca. Podľa Kolíkovej ide o obrat vo vzťahu medzi občanom a štátom.

Zmeny v súdnej mape odhlasoval parlament 27. apríla. Platiť začnú od 1. januára 2023. Zmenší sa počet okresných súdov z 54 na 36. V rámci týchto prvostupňových súdov vznikne jeden Mestský súd Košice a štyri mestské súdy v Bratislave. V prípade krajských súdov sa počet nemení, naďalej ich bude osem. Pri krajských súdoch budú obchodnoprávnu a rodinnoprávnu agendu vybavovať kauzálne príslušné krajské súdy.