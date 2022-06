Kolíková trvá na zvýšení platov justičných zamestnancov, o zlepšení odmeňovania diskutuje s Matovičom

Platy justičných zamestnancov by sa mali podľa ministerky spravodlivosti Márii Kolíkovej (nom. SaS) zvýšiť. „Učitelia, zdravotníci, ale rovnako aj justiční zamestnanci sú jednoznačne povolania, kde musíme dať najavo, že si ich vážime, a to aj zlepšením odmeňovania. Za zvýšenie platov sme všetkými desiatimi, musí sa to však udiať rozumne a systémovo,“ uviedla na sociálnej sieti ministerka.

Kolíková sa domnieva, že zvyšovanie platov zdravotníkov, učiteľov, ale aj justičných zamestnancov má okrem iného vyjadrovať aj úctu spoločnosti k ich práci.

„Osobitne v tomto čase, keď je veľká diskusia o zvyšovaní platov učiteľov, čo je bezpochyby na mieste, aby si spoločnosť vážila učiteľov a učiteľky, ktoré vzdelávajú naše deti a určite aj zdravotné sestry. To sú jednoznačne povolania, kde musíme dať najavo ako spoločnosť, že si ich vážime aj zlepšením odmeňovania. A popritom sú to určite aj justiční zamestnanci,“ povedala Kolíková.

O zvyšovaní platov rokuje ministerka aj s ministrom financií. „Chcem uistiť všetkých justičných zamestnancov, že využívam všetky nástroje, ktoré mi prináležia ako ministerke spravodlivosti, aby som na to upozorňovala ministra financií, že platy justičných zamestnancov treba zvýšiť a dostať ich na úroveň, aby to pre každého nebolo len poslanie, ale aj s tým prislúchajúca odmena ako vyjadrenie, že spoločnosť si ich prácu váži,“ dodala na záver ministerka spravodlivosti.