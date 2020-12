Kolíková: Zjavne tu neboli nástroje na elimináciu korupčných väzieb sudcov

Slovenská justícia prechádza posledné mesiace veľkými zmenami. Parlament schválil veľkú ústavnú reformu, ministerstvo spravodlivosti predstavilo novú súdnu mapu a polícia zadržala množstvo sudcov podozrivých z korupcie. Ako hodnotí uplynulý rok ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) povedala v rozhovore pre Webnoviny.sk a tlačovú agentúru SITA.

Aká zmena, ktorá sa vám podarila za prvých deväť mesiacov vo funkcii presadiť, vám dala najviac zabrať?

Určite to bola novela ústavy. Je to zásah do základného zákona štátu. Zodpovedali tomu aj prípravy samotného legislatívneho návrhu, ktorý išiel do pripomienkového procesu, až po úplný záver. Znamenalo to naozaj veľké množstvo rokovaní naprieč odbornou verejnosťou, ale aj vysvetľovanie širokej verejnosti, prečo je to potrebné. Potom aj množstvo politických rokovaní v koalícii.

Prečo v koalícii? Zmeny boli avizované už v programovom vyhlásení vlády.

Základ bol v programovom vyhlásení vlády, ale keď formulujete legislatívny návrh, tak musí byť viac konkrétny. Pri tých konkrétnych riešeniach zrazu nastala debata, ktorá miestami nemala konca. Ale podarilo sa nám to dotiahnuť k takému záveru, že novela bola schválená parlamentom.

Ste teda spokojná s tým, ako bola nakoniec schválená novela?

Viete, mám nejaký priestor presadiť to, čo je kľúčové pre justíciu a pritom musím vnímať aj predstavy ostatných koaličných partnerov. Bol tu priestor, kde som bola pripravená hýbať sa a snažila som sa, aby to bolo až do konca.

Z ktorej zmeny, ktorú sa vám podarilo presadiť, sa vy osobne najviac tešíte?

Najviac sa teším z právnej úpravy, ktorá nie je úplne pri konci, ale súvisí s odškodňovaním obetí. Myslím si, že je to veľký krok vpred. Ešte sa o tom veľa nehovorilo, je to teraz zatienené aj tým, že sme riešili zákaz vychádzania práve na tej vláde, kde prešiel návrh zákona o novom systéme odškodňovania obetí aj o vytváraní takzvaných intervenčných centier pre obete domáceho násilia v každom kraji. Je to podľa mňa obrovský krok vpred pre reálnu a účinnú pomoc obetiam násilných trestných činov,. Osobitne pre tie, ktoré sú obetami domáceho násilia.

Ako presne budú fungovať tieto intervenčné centrá. Bude to stála budova, v ktorej budú sídliť psychológovia či právnická pomoc?

Treba hlavne povedať, že tie intervenčné centrá budú realizovať subjekty mimo štátu. To znamená, že oni si budú pýtať akreditáciu k tomu, aby mohli prevádzkovať takéto centrum. Toto centrum by malo komunikovať potom s príslušnými zložkami Policajného zboru, pričom samotné policajné zložky zasa majú povinnosť kontaktovať toto intervenčné centrum, keď sa bude jednať o obeť domáceho násilia a o situáciu, že bude vykázaný násilník z obydlia.

Potom je tu jasný proces, ktorý vyplýva aj zo zákona, čo sa má udiať. To sme tu predtým takto jasne nemali. Bude tu inštitúcia, ktorá má byť kontaktovaná a táto inštitúcia bude mať priestor, aby ona kontaktovala obeť domáceho násilia a vytvorila s ňou takzvaný plán pre ochranu jej zdravia bezpečnosti. V rámci tohto plánu aj vyhodnotí, či je potrebné podať neodkladné opatrenie, aby bola účinné chránená takáto obeť.

To, ako to bude konkrétne zorganizované, závisí od toho, ako to tá organizácia bude mať domyslené. Či budú priamo v tej istej budove tí právnici podľa mňa nie je podstatné. Podstatné je to, že obeť bude mať k dispozícii aj takéto služby, či už po stránke psychologickej, sociálnej alebo právnej.

V rámci súčasného systému nemáte istotu, že sudca, ktorý sa bude zaoberať vašou vecou je v danej oblasti naozaj odborník.

Momentálne je témou najmä reforma súdnej mapy. Čo vás viedlo k zmenám na súdoch?

V rámci súčasného systému nemáte istotu, že sudca, ktorý sa bude zaoberať vašou vecou je v danej oblasti naozaj odborník. Na jednotlivých súdoch nemáte takú kapacitu sudcov, ktorí by sa mohli venovať len jednej veci, ale venujú sa viacerým témam. To, čo chceme vytvoriť cez súdnu mapu je, aby mal sudca na starosti len jednu hlavnú agendu. A to sa dá len tak, že sa zväčšia obvody. V rámci väčších obvodov je potom priestor na efektívnejšie rozdelenie kapacity sudcov.

Na základe čoho ste určili počet obvodov?

Išli sme na to spôsobom, aby každá z hlavných agend nám vyšla v plnosti aspoň na troch sudcov. Výsledkom je, že v tom koši, ktorý bude pre jednotlivé agendy, bude viac sudcov súčasne a naozaj by ste mali dostať sudcu, ktorý sa venuje len tejto hlavnej agende. Tiež nám to zabezpečí to, že keď niektorí zo sudcov vypadne, tak stále tam máme sudcov, ktorí v rámci tej hlavnej agendy vedia veci vybavovať. Takže sa tam nebudú kopiť veci.

Niektorí sudcovia sa sťažujú, že reforma nie je založená na faktoch a dátach.