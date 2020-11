Kolíkovej nová súdna mapa naráža na nesúhlas miest a obcí. Boja sa nezamestnanosti a zanedbania regiónov

Špecializácia sudcov, zlepšenie kvality rozhodnutí, kratšia doba súdnych konaní či zníženie korupcie. To sú prínosy reformy súdnictva, ktoré avizuje ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ( Za ľudí). Zástupcovia miest na druhej strane varujú pred nezamestnanosťou, nedostupnosťou súdov či zanedbaní regionálneho rozvoja.

Reforma sa dotýka miest a obcí

Stret dvoch názorov vyvolala súdna mapa z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by sa mali všeobecné súdy rozdeliť do tridsiatich obvodov prvostupňových súdov, vrátane dvoch mestských súdov v Bratislave a v Košiciach, a troch obvodov odvolacích súdov.

Sídla všeobecných odvolacích súdov by sa mali zriadiť v sídlach doterajších krajských súdov: v Prešove pre východoslovenský obvod, v Banskej Bystrici pre stredoslovenský obvod a v Trnave pre západoslovenský obvod.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že reforma sa miest a obcí prakticky netýka. S tým však nesúhlasí primátor Trenčína Richard Rybníček, ktorý poukazuje na to, že odobratím okresného či odvolacieho súdu stratí mesto svoju atraktivitu a utrpieť môže aj jeho rozvoj.

Bez diskusie so samosprávami

Osobne ho mrzí, že pri plánovaní zmien neboli samosprávy do diskusie prizvané. Pripomína, že pri takýchto rozsiahlych reformách by jednotlivé rezorty nemali zabúdať na podporu mestských regiónov.

Nespokojnosť v prípade Trenčína totiž spočíva v presunutí odvolacieho súdu do Trnavy, čo posilní trojuholník miest Bratislava, Nitra, Trnava. „Sústreďovať silu západného Slovenska nie je šťastné“, povedal pre portál Webnoviny.sk Rybníček.

Nezamestnanosť či nedostupnosť súdov

Ešte väčší problém vidia mestá v zrušení okresných súdov, ktoré sa majú znížiť z 54 na 30. Argumentujú zvýšením nezamestnanosti či nedostupnosťou súdov pre obyvateľov, ktorí si z ekonomických či časových dôvodov nemôžu dovoliť na pojednávanie cestovať do iného okresu.

„So zrušením súdu nemôžeme súhlasiť aj z dôvodu dopadu takéhoto opatrenia na rodiny desiatok našich obyvateľov, najmä administratívnych zamestnancov súdu, ktorých platové náležitosti neumožňujú dochádzanie za prácou do Banskej Bystrice,“ uviedol primátor Brezna Tomáš Abel na sociálnej sieti.

„Obávam sa, že toto bude pomalá salámová metóda, pri ktorej prídeme o okresný súd, potom o policajné riaditeľstvo, prokuratúru, až nakoniec zistíme, že už nemáme žiadnu z týchto inštitúcií, a prídeme o postavenie okresného mesta,“ povedala zase mestská poslankyňa Skalice Katarína Chovancová.

Reagovala tak na vtedy ešte neoficiálne informácie, podľa ktorých by skalický súd mohol byť zrušený, prípadne by sa stal len detašovaným pracoviskom iného súdu.

Súdna mapa nie je o rozvoji regiónov

Peter Bubla z tlačové oddelenia Ministerstvo spravodlivosti SR na pripomienky miest a obcí hovorí, že v rámci legislatívneho procesu bude vytvorený priestor na pripomienky. Zároveň však dodal, že súčasná súdna mapa je výsledkom dôkladnej analýzy dát. Ministerstvo rozumieme legitimite pripomienok samospráv.

„Rozumieme legitimite pripomienok samospráv, ale na druhej strane návrh súdnej mapy nie je otázkou rozvoja regiónov, pretože jej cieľom je zabezpečiť efektívnu justíciu na Slovensku,“ dodal Bubla.

Tá sa dá podľa ministerstva dosiahnuť jedine tak, že budeme mať špecializovaných sudcov a senáty na súdoch. A to sa dá zasa dosiahnuť len tak, že zlúčime niektoré obvody, v ktorých sa to nedá dnes zabezpečiť.

„Ale v tomto okamihu odpoveďou pre samosprávy je, že detašované pracoviská na jednotlivých súdoch ponechávame,“ dodal hovorca rezortu spravodlivosti.

Ľudia z oblasti justície reformu vítajú

Iniciatíva za lepšiu advokáciu už v roku 2019 predpovedala, že zmeny môžu vyvolať kritiku zo strany samospráva. Reforma súdov totiž nie je žiadnou novinkou, pripravovali ju už Kolíkovej predchodcovia Gábor Gál a Lucia Žitňanská.

„Z nášho pohľadu je špecializácia súdov správna. Problém je len v tom, že koncentráciu súdov do niekoľkých miest by oponovali tie samosprávy, ktoré by o súd prišli,“ povedal vtedy pre agentúru SITA Marián Porvažník z iniciatívy.

Na rozdiel od samospráv, ľudia z oblasti justície Kolíkovej reformu vítajú a považujú ju za potrebnú. Vyššia koncentrácia súdov podľa sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu (ZOJ) vytvorí podmienky pre lepšiu špecializáciu.

Za správny krok považuje aj oddelenie správneho súdnictva a vytvorenie len jedného súdu pre agendu obchodného registra. Zároveň ale ZOJ upozorňuje, že implementácia novej súdnej mapy do praxe bude veľmi náročný a komplikovaný proces.