Kolíkovej prestup rozdúchal medzi partnermi oheň, ale Zemanová na otváranie koaličnej zmluvy nevidí dôvod

Aj po prestupe ministerky spravodlivosti Mária Kolíkovej a niekoľkých poslancov zo strany Za ľudí do SaS má vládna koalícia v parlamente 92 poslancov a tí podporujú programové vyhlásenie vlády a premiéra Eduarda Hegera. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to povedala šéfka poslaneckého klubu strany SaS Anna Zemanová. Zároveň uviedla, že prestup nie je dôvod na to, aby sa otvárala koaličná zmluva.

„Treba sa ale pozrieť na politickú realitu,“ povedala Zemanová s tým, že lídri koaličných strán by si mali sadnúť a túto novú politickú realitu „pretaviť“ do skutočnosti. Podľa poslankyne strany Za ľudí Miriam Šutekovej nie je odchod poslancov zo strany nič neštandardné. „Musíme sa všetci s touto situáciou vysporiadať,“ povedala.

Podľa opozičného poslanca Mariána Kéryho (Smer-SD) nemá Kolíková žiadne morálne právo, aby naďalej viedla ministerstvo spravodlivosti. Pripomenul pritom právoplatné odsúdenie jej nevlastnej sestry za podvod. „Ministerka Kolíková by nemala už ani deň ostať na pozícii ministerky spravodlivosti,“ zdôraznil Kéry.

Poslanec Matúš Šútaj Eštok (Hlas-SD) pripomenul, že o Kolíkovej líder hnutia OĽanO Igor Matovič povedal, že spáchala podvod a jeho nepresvedčila. „To nehovoríme my, to Igor Matovič hovorí, že „Mária, ty si ten podvod spáchala a mňa si nepresvedčila“, „ dodal Eštok.