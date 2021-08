Koľko Slovákov sa zaočkovalo vďaka lotérii? Podľa matematika Kollára sa to nebude dať zistiť

Z počtu ľudí, ktorí sa dali zaočkovať, sa nebude dať zistiť, koľkí z nich tak urobili vďaka očkovacej lotérii. Vyplýva to z vyjadrenia aplikovaného matematika Richarda Kollára.

Podľa sociologičky Zuzany Kusej sa dá jedine odhadovať, že lotéria mohla zohrať nejakú úlohu pri motivácii očkovať sa. Obaja to uviedli pre agentúru SITA.

Počet je pomerne nízky

„Na to nie sú dáta, neviem to posúdiť z čísel, ktoré vidíme. Počet ľudí, ktorí sa zaočkovali v posledných dvoch týždňoch, je pomerne nízky, ale do akej miery je to spojené s lotériou a čo môžeme očakávať, netuším,“ povedal Kollár.

Podľa neho je známe, koľko ľudí sa do lotérie prihlásilo, ale nie to, koľko z nich je novoočkovaných. Nezisťuje sa tiež, či sa ľudia rozhodli pre vakcináciu pre to, aby sa prihlásili do lotérie. „Tu tápeme. Keď nie sú dáta, ťažko sa k tomu vyjadruje,“ poznamenal matematik.

Slovensko sa nemá s čím porovnávať