Koľko stojí domáce cestovné poistenie a poistenie do hôr na Slovensku 2020?

Aj vy ste sa rozhodli stráviť tohtoročnú dovolenku na Slovensku? Poistovne.sk sa pozreli na to, ktoré poisťovne ponúkajú cestovné poistenie na Slovensko a koľko vás bude stáť.

Na výber máte viacero typov poistenia. Ak nepôjdete do hôr ani k vode, je zbytočné platiť za poistenie zásahu Horskej záchrannej služby (=poistenie do hôr). Ak sa naopak chystáte na pešiu turistiku v náročnom teréne, poistenie do hôr určite oceníte. Za cca 5 euro na týždeň máte istotu, že prípadný zásah Horskej záchrannej služby vás finančne nezruinuje. Náklady na zásah HZS sa pohybujú v stovkách až tisícoch euro, podľa náročnosti záchrannej akcie.

Allianz

Poisťovňa Allianz ponúka 3 balíky cestovného poistenia, ktoré je určené na dovolenku na Slovensku.

Cena Fixný balík Záchrana Fixný balík + záchrana – poistenie úrazu

– poistenie batožiny

– poistenie zodpovednosti za škodu – poistenie do hôr – poistenie do hôr

– poistenie úrazu

– poistenie batožiny

– poistenie zodpovednosti za škodu Za 7 dní 4,39 eur 4,92 eur 9,05 eur Za 1 deň 0,63 eur 0,70 eur 1,30 eur

Európska cestovná poisťovňa

Z ponuky Európskej cestovnej poisťovne si môžete vybrať Poistenie do hôr, alebo cestovné poistenie, ktoré pokrýva batožinu, zodpovednosť a storno. Poistiť sa môžete aj online.

Cena Poistenie do hôr Poistenie na Slovensko – poistenie do hôr -poistenie batožiny

– poistenie zodpovednosti za škodu

– poistenie storno poplatku Za 7 dní 5,59 eur 9,83 eur Za 1 deň 0,80 eur 1,40 eur

UNIQA

Poisťovňa UNIQA ponúka špeciálny balík Cestovné poistenie na Slovensku, ktoré sa skladá z týchto poistení:

Cena Cestovné poistenie na Slovensku – úrazové poistenie

– poistenie do hôr

– poistenie storno poplatku

– poistenie prerušenia cesty

– poistenie batožiny

– poistenie zodpovednosti za škodu Za 11 dní 12,1 eur Za 1 deň 1,1 eur

Cestovné poistenie na Slovensku môžete uzatvoriť aj online ale len na fixnú dobu 11 dní. Poistenie sa predáva ako balík, čiže si ho nemôžete skladať na mieru.

Union

Poisťovňa Union ponúka viacero balíkov cestovného poistenia na Slovensku. Vybrať by ste si mali podľa toho, ako plánujete tráviť čas na dovolenke. Poistiť sa môžete aj online.

Cena Balík Hory Balík Relax Balík Komplet – poistenie do hôr

– poistenie úrazu – poistenie úrazu

– poistenie batožiny

– poistenie zodpovednosti za škodu – poistenie do hôr

– poistenie úrazu

– poistenie batožiny

– poistenie zodpovednosti za škodu Za 7 dní 6,65 eur 4,92 eur 9,80 eur Za 1 deň 0,63 eur 0,70 eur 1,40 eur

Generali

Poisťovňa Generali ponúka poistenie do hôr. Pokiaľ sa chystáte len na pešiu turistiku, bude vám stačiť základný balík. Balík Extrém je určený tým, ktorý by si chceli vyskúšať paragliding, jazdu na horskom bicykli, horolezectvo, lezenie na cvičných skalách či jaskyniarstvo. Poistiť sa môžete online.

Cena Základný balík Balík Extrém – poistenie do hôr – poistenie do hôr Za 7 dní 5,60 eur 11,20 eur Za 1 deň 0,80 eur 1,60 eur

Komunálna poisťovňa

Cestovné poistenie na Slovensku ponúka aj Komunálna poisťovňa, avšak bez možnosti poistiť sa online. Vybrať si môžete z 3 balíkov, ktoré sa líšia poistným krytím. Minimálna doba poistenia je 3 dni.

Cena Balík Štandard Balík Štandard Plus Balík Komplet – poistenie úrazu

– poistenie batožiny

– poistenie zodpovednosti za škodu – poistenie úrazu

– poistenie batožiny

– poistenie zodpovednosti za škodu

– poistenie storna – poistenie do hôr

– poistenie úrazu

– poistenie batožiny

– poistenie zodpovednosti za škodu

– poistenie storna Za 7 dní 2,33 eur 2,59 eur 3,92 eur Za 3 dni 1 eur 1,1 eur 1,69 eur

Ako vidno, rozdiely v cenách nie sú veľké a ponuka z čoho si môžete vybrať je pomerne pestrá.

